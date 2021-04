Rasmus Søjberg Pedersen har indtil videre kørt med om de helt sjove placeringer i år. Foto: Claus Ljungdahl

Utraditionel vej til succes: Moren tvang Rasmus til at cykle

Sport Sjællandske - 14. april 2021 kl. 21:30 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Det er Rasmus Søjberg Pedersens første år som rytter i den danske A-klasse. Alligevel er den unge esbjergenser startet som lyn og torden i denne sæson, hvor han tørner ud for det lokale Slagelse/Næstved-mandskab. Resultaterne taler nemlig allerede sit tydelige sprog for det vestjyske stortalent, hvis dårligste placering i år er en 25. plads. Kigger man desuden nærmere på hans øvrige resultater, er det blandt andet blevet til en femteplads, en syvendeplads og en niendeplads. Altså hele tre placeringer i top-10. Rasmus Søjberg Pedersen indrømmer da også, at han har fået en fantastisk start på sin første sæson i den bedste klasse herhjemme.

- Det er gået over alt forventning. Jeg tror egentlig ikke helt, det er gået op for mig endnu, for jeg har altid haft den der mentalitet om, at man bare skulle fortsætte og ikke sådan give op, så selvom man ligger og skal kæmpe om de mindre sjove placeringer, så giver man den et skud alligevel. Jeg har en rigtig god træner (Søren Lilholt, red), som er god til hele tiden at fortælle mig, at løbet ikke er kørt, før man har passeret målstregen, siger O.B. Wiik-talentet.

Utraditionel vej til succes Oftest forekommer succes, når man har arbejdet hårdt for den i flere år. Men i modsætning til mange af sine konkurrenter på samme alder, har Rasmus Søjberg Pedersen haft en lidt utraditionel vej til sine nuværende toppræstationer.

Han startede nemlig med at spænde cykelskoene og trille ud på de danske landeveje i en forholdsvis sen alder, og derfor har han ikke lige så stor erfaring som sine jævnaldrende. I hvert fald ikke hvad angår at køre mange løb i udlandet. I stedet lå den blonde vestjyde i sine første teenageår og kørte rundt i Sønderjylland, hvor han var tilknyttet Give Cykle Klub. Men inden da prøvede han både kræfter med sportsgrene som fodbold, springgymnastik samt svømning. Faktisk var det kun, fordi en vis person i Rasmus' familie ruskede i ham, at han fik øjnene op for den tohjulede cykel.

- Det var faktisk kun, fordi jeg var holdt op med alt sport, at jeg startede til cykling. Min mor tvang mig til at starte, fordi min nabo var startet med at cykle. Så min mor fortalte mig, at nu skulle jeg se og komme ud og få lavet noget, siger Rasmus Søjberg og tilføjer:

- Så jeg har jo ikke cyklet i så mange år som mange af de andre. Jeg startede først som U15-rytter, så i de første år haltede jeg en smule bagud, men så begyndte det at gå meget godt, da jeg kom op i U19, hvor jeg kom med til EM. Men jeg har aldrig prøvet at være på et decideret juniorhold, forstået på den måde, at jeg aldrig har kørt for noget stort juniorhold med en stor opsætning, og hvor man kommer på en masse udenlandsture og kører en masse UCI-løb. Så det hele er lidt nyt for mig, fortsætter han.

Begge ben på jorden Til trods for sin flotte sæsonstart bevarer Rasmus Søjberg Pedersen begge ben på jorden i forhold til sin fremtid. Han har allerede lagt planer for, hvad der skal ske til sommer, når han bliver færdig som student, men i første omgang handler det om at få mere erfaring i de større felter, inden han kan begynde at drømme alt for stort.

- Når jeg har færdiggjort gymnasiet, skal jeg minimum have et enkelt år - eller måske to, hvor jeg kan give den et skud på fuldtid med cyklingen, selvom jeg godt ved, det er svært at gå fuldtid på et DCU-hold, men jeg er i hvert fald klar til at gøre det, der skal til, siger han, inden han tilføjer:

- Det er sådan lidt svært for mig at drømme alt for stort lige nu, for det har aldrig rigtigt været en mulighed for mig at kunne sige, at jeg gerne ville være World Tour-rytter. Det vil jeg selvfølgelig gerne, og det kunne være fantastisk, men det er også for stort lige nu, fordi det hele er så nyt for mig. Det handler bare om at suge endnu mere til mig, og det er gode lærepenge for mig at kunne køre i store felter, afslutter Rasmus Søjberg Pedersen.

2021 er Rasmus Søjberg Pedersens sjette sæson som cykelrytter. I år har han stillet til start i fem A-løb indtil videre