Utilfredshed i 1. divisionstrup

14. juli 2020 Af Simon Ydesen

Med cirka tre uger til sæsonpremieren burde Herlufsholms 1. divisonskvinder have fokus på at finpudse formen frem mod efterårets kampe, men det er langt fra tilfældet i en spillertrup, hvor utilfredsheden i den grad ulmer. Ja måske ligefrem er ved at bryde ud i lys lue.

- Vi føler ikke, at vi bliver taget seriøst. Der sker ikke rigtig noget, og vi løber gang på gang panden mod en mur, når vi forsøger at kommunikere med bestyrelsen. Det virker som om, der er manglende tro på vores evner fra bestyrelsens side, siger anfører Karoline Ellegård, der bakkes op af holdkammeraterne Josefine Mejer og Majken Nørregaard, der begge har spillet over 10 år i Herlufsholm.

- Der er nok blevet samlet lidt til bunke, men nu har vi fået nok. Det er en uholdbar situation for os. Vi er nået til, at vi ikke længere får svar, på de opklarende spørgsmål, vi har. Så er det altså svært at tro på. Vi mangler noget handling i stedet for ord, siger Josefine Mejer.

Helt konkret er manglen på folk omkring 1. divisionsholdet en stor frustrationskilde for spillertruppen.

- Vi har ikke nogen assistenttræner. Det har vi ikke haft i en måned, og det der er gjort for at skaffe en assistenttræner er, at man har slået op på hjemmesiden og klubbens facebook-side, at man søger en assistent. Vi har ikke nogen fysioterapeut tilknyttet længere, og vi har ikke en sportschef, som vi kan gå til med alle vores spørgsmål, for vi får som sagt ikke svar fra bestyrelsen, siger Majken Nørregaard.

Listen med klagepunkter er lang. Seneste hovedrysten opstod, da 1. divisionstruppen fandt ud af, at klubbens U16-andethold for piger havde bedre træningsforhold, end de havde. Det samme gør sig også gældende i forhold til klubbens serie 4-hold for herrer, der både har bedre tider og mere plads.

- Vi var 15 minutter fra at misse vores licens til 1. division, fordi klubben ikke har styr på tingene. Vores baneforhold, træningstider og omklædningsforhold står ikke mål med vores indsats og ambitioner, påpeger Karoline Ellegård.

Spillertruppen sendte derfor en mail til bestyrelsen i HG fodbold, men svaret lod meget tilbage at ønske ifølge spillerne.

- Vi vil gerne have et møde hurtigst muligt. Altså som i dag, men svaret fra bestyrelsen var, at man ikke kunne tage et møde, uden at alle bestyrelsesmedlemmer var til stede, og vi føler bare, at de trækker tiden, siger Josefine Mejer, der også påpeger, at det kan blive svært at holde sammen på spillertruppen, hvis der ikke snart sker noget fra klubbens side.

- Det bliver nok sværere at sige nej til nogle af de tilbud, som vores bedste spillere får. Der sker en rivende udvikling i kvindefodbolden lige nu, og der sker bare ikke noget her i klubben, siger Josefine Mejer.

Majken Nørregaard er holdets topscorer, og hun har tidligere takket nej til et tilbud om at komme til udlandet at spille, ligesom hun for blot et par uger siden takkede nej til et tilbud om at skifte til Brøndby.

- Jeg kan da godt komme til at sidde at tænke over, om det nu var det rigtige at gøre, men jeg tror på vores projekt om at rykke i ligaen, så er spørgsmålet blot, om klubben deler den tro, siger Majken Nørregaard.

Hvis ikke situationen ændrer sig drastisk, så er en samlet spillertrup klar til at søge andre muligheder.

- Vi har skrevet i mailen til bestyrelsen, at vi i yderste konsekvens kan se os nødsaget til at kigge på andre muligheder end Herlufsholm, fordi det ikke er holdbart at fortsætte under de her forhold, men det er ikke det, vi ønsker, siger Karoline Ellegård.

Sjællandske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra HGs bestyrelse, men hverken formand Asbjørn Rylund eller afdelingsformand for dameafdelingen Karina Wroblewski har været til at træffe.