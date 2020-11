Mathias Thomsen og resten af oprykkerholdet fra Slagelse har fået en forrygende start i 3. division, og vestsjællænderne var det eneste hold med maksimumpoint, da coronarestriktionerne satte en - forhåbentlig midlertidig - stopper for sæsonen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Utålmodighed på toppen

Sport Sjællandske - 25. november 2020 kl. 06:33 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

I sidste uge meldte Håndbold Region Øst ud, at alle seniorkampe under 1. division er aflyst resten af året på grund af coronarestriktionerne, og den melding vakte ikke ligefrem jubel i Slagelse Håndboldklub.

Her ligger klubbens herrer på førstepladsen i 3. division som de eneste med maksimumpoint efter fem kampe.

På grund af coronapausen har holdet dog der ikke været i kamp siden 24. oktober, og nu går der altså minimum seks uger yderligere.

- Man kan godt mærke, at det er lidt presset efterhånden. Vi vil jo allesammen gerne ud og spille nogle håndboldkampe. Men der er jo ikke så meget, vi kan gøre ved det, siger vestsjællændernes utålmodige playmaker Mathias Thomsen.

- Det er et ærgerligt tidspunkt pausen kommer på, for vi rider jo på en bølge med fem sejre. Men sådan er gamet - og jeg er sikker på, at dem, der ligger i bunden, synes det er mindre sjovt, end vi gør, siger han med et grin.

Som andre håndboldhold forsøger Slagelses herrer at holde formen nogenlunde ved lige med den træning, der nu kan lade sig gøre.

- Vi træner to gange om ugen, og lige nu er truppen så smal, at vi kan holde os på 10 mand. Men træningen bliver jo lidt ensformig, når man ikke er flere. Så det handler mest om at have en bold i hænderne og holde os i form. Det er ikke en periode, hvor man bygger på, siger Mathias Thomsen.

Som tiden går, bliver det dog sværere og sværere at holde motivationen oppe, når der ikke er point på spil i weekenderne.

- Det er ikke sådan, at vi slæber os afsted til træning, for det er fedt at komme ud og se de andre - og folk er glade. Men der mangler noget intensitet, og vi går ned i kadence og kommer ud af kampform, siger Mathias Thomsen.

- Men jeg håber, vi kan finde tilbage på det gamle spor, når vi starter op igen, siger han.

- Selv om vi er oprykkere, har vi et hold, der kan slå alle i rækken. Jeg var lidt skeptisk, da Sander Tengberg stoppede inden sæsonen, men andre er trådt i karakter - blandt andre Mathias Westrup, Jakob Holme og Mathias Mahler. Og så er jeg overrasket over den disciplin, vi har spillet med. Den har givet os sejren i de tætte kampe.

Ligaerne og 1. division spiller stadig, der er også gang i ungdomshåndbolden over hele landet, og om lidt skal der være EM for kvinder i Danmark.

Og alt det kan være hårdt at følge med i, når man ikke selv må spille.

- Nogle af tingene er svære at forholde sig til. Personligt synes jeg, der er ting, som ikke giver mening, og nogle af tiltagene må man rystet lidt på hovedet af. Men der er selvfølgelig meget, der er vigtigere end 3. divisionshåndbold, siger Mathias Thomsen, der langt fra føler sig sikker på, at sæsonen bliver spillet færdig.

- Mit gæt er, at man spiller en halv sæson, hvis vi altså kommer i gang igen. Vi får i hvert fald et meget presset kampprogram, hvis vi skal nå det hele, siger han.