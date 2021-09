Se billedserie Efter fem års fravær fra racerrattet kunne Kenneth Malmqvist Jensen lørdag sætte punktum for en intet mindre end perfekt comeback-sæson. Privatfoto Foto: Claus E-G

Urørlige Malmqvist kørte DM-guldet stensikkert i hus

Sport Sjællandske - 27. september 2021 kl. 21:54 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Den 26-årige Herlufmagle-dreng Kenneth Malmqvist Jensen har været urørlig fra første til sidste omgang af DM-løbsserien i rallycross denne sæson, som lørdag blev afsluttet med sydsjællandsk »champagne-kørsel« i Jylland.

I weekenden kunne Kenneth Malmqvist Jensen sikre sig danmarksmesterskabet, da rallycross-sæsonens sjette og sidste afdeling skulle afvikles på Nysumbanen ved Hobro.

Forud for finaleweekenden i det nordjyske lå Herlufmagle-drengen mere end lunt i racer-svinget til at tage det samlede DM-guld med sine 144 point i toppen af det samlede klassement.

På andenpladsen lå team-kammeraten, 17-årige Kristiane Hvaal Engh, med 121 point og på tredjepladsen Simon Ditlev Pedersen med 107 point.

Selvom Malmqvist inden weekenden derfor var så godt som sikker på at slutte øverst på podiet, hvis han »bare« kunne bringe sin bil helskindet i mål, så holdt sydsjællænderen på ingen måde foden fra speederen.

Finaleafdelingen endte nemlig med at blive endnu en regulær »opvisning« fra Kenneth Malmqvist Jensen, der sikkert tog sig af førstepladsen - ligesom han også har formået det i alle de fem tidligere afdelinger i hans perfekte comeback-sæson.

- Det var fantastisk at slutte af med en sejr og kunne sige, at man har vundet alt, hvad der har været at køre om, fortæller Malmqvist.

Simon Ditlev Pedersen vandt DM-bronze, imens sydsjællænderens team-kollega, Kristiane Hvaal Engh, på imponerende vis samlet vandt DM-sølv.

Der var derfor også masser at fejre hos Team Linnemann Promotion lørdag aften.

- Team-chefen havde stablet et VIP-arrangement med cirka 100 mennesker på benene til spisning. Så det blev fejret både der i teltet, og så var der stor fest om aftenen for alle, der har været med omkring danmarksmesterskabet i sæsonen. Så jeg var først tilbage på Sjælland i løbet af søndagen, og er stadig noget hæs, må jeg indrømme, lyder det fra en glad danmarksmester.

Efter omtrent fem års pause fra selv at sidde bag rettet vendte Kenneth Malmqvist Jensen tilbage til førersædet inden sæsonen, da racerteamet, TEAM Linnemann Promotion stod klar - og det er gået som en drøm.

- Jeg er ikke en type, der går og fører mig frem. Men jeg vidste godt, at DM-guld med de rette folk bag mig var en drøm, som kunne lade sig gøre, selvom der selvfølgelig kan ske meget i motorsport. Jeg har kæmpet for at finde pengene, som der skulle til for at være med. At det så er lykkedes, at jeg har fundet en masse fantastiske sponsorer, og det er blevet forløst sådan her, hvor jeg har vundet det hele - det har bare været perfekt og en drøm, der er gået i opfyldelse, fortæller Malmqvist og fortsætter:

- Jeg har været god til at fokusere på det, jeg skulle, fordi jeg ikke har skulle koncentrere mig om bilens tilstand. Derimod har jeg bare kunne suge til mig af de gode råd Ulrik (Ulrik Linneman, team-chef red.) er kommet med, forklarer Malmqvist.

Den 26-årige sydsjællænder kommer fra en familie med benzin i blodet, hvor CV'et hos hans to storebrødrer blandt andet tæller asfalt-race i det daværende DTC Cup og to danmarksmesterskaber i rallycross, imens far, Johnny Jensen, som den eneste dansker har vundet EM-serien i rallycross.

Det har derfor også været vigtigt for lillebror at vise sit værd på racerbanen.

- Jeg har gennem mange år gerne ville vise, at jeg også godt kunne køre på højt niveau. Pengene har bare først været til det nu, så på den måde har det også været lidt et pres, som gør det til en endnu større forløsning, fortæller sydsjællænderen.

En kedelig meddelelse midtvejs i sæsonen har samtidig højnet betydningen af DM-sejren, hvilke også betød, at følelserne fik frit løb, da guldet endelig blev sikret.

- Mine brødre har været med som mekanikere til alle afdelinger, men i weekenden var hele min familie taget med. Midtvejs i sæsonen fik min far konstateret kræft. Det har ramt mig rigtig hårdt. Og det har været uvist, hvor alvorligt det stod til med sygdommen. Så det at han var med i søndags, betød rigtig, rigtig meget for mig. Vi stod alle sammen og tudbrølede efterfølgende, fortæller Kenneth Malmqvist, der samtidig oplyser, at Johnny Jensen i den seneste uge har modtaget glædeligt nyt om sygdommens udvikling.

Selvom sæsonen kun netop færdigkørt, så gå tankerne allerede på, hvad fremtiden og næste sæson skal byde på for danmarksmesteren.

På sigt er drømmen dog klar; at gå i fodsporene på sin far, der kørte EM i rallycross.

- Jeg er i snak med team-chefen nu. Jeg vil meget gerne fortsætte hos ham, hvis det kan lykkedes med sponserer og så videre. Jeg håber, det her DM kan åbne nogen døre til at få flere sponserer ind, og så er drømmen på et tidspunkt, at køre EM i rallycross som min far, slutter han.