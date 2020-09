Frederik Christensen scorede igen for Slagelse og havde også chancen for at score to, men stolpen stod i vejen. Her er han i aktion mod Dalum i midtugens pokalkamp. Foto: Kim Rasmussen

Unødvendigt nederlag i Gladsaxe

Sport Sjællandske - 06. september 2020 kl. 15:37 Af John Ringstrøm

Slagelse B&I kom til Gladsaxe Stadion med to friske sejre og selvtillid i bagagen, men det var slet ikke til at se i søndagens 2. divisionskamp mod AB.

I hvert fald ikke i 1. halvleg, hvor de vestsjællandske gæster så slidte ud og i det hele taget hang langt bag de akademiske værter, der i større perioder kom til at se ud som ret godt fodboldhold.

Allerede efter fem minutter havde AB bolden i Slagelses net, men det var nu mere fordi en afslutning i et hullet sidenet fik bolden til at lægge sig tilrette bag Slagelse-keeper Christoffer Monty.

Få minutter senere var den til gengæld god nok. Her begik Monty straffespark og på det scorede ABs Sylvester Seeger-Hansen.

Frem mod pausen havde hjemmeholdet flere, større chancer, men slagelseanerne slap med at være bagud 0-1, da de gik ind til en berettiget skideballe af cheftræner Ulrik Balling.

Den så også ud til at hjælpe fra 2. halvlegs start. Marius Kryger Lindh kom ind istedet for en anonym Mikkel Petersen og så begyndte Slagelse at producere chancer.

Patrick Andersen havde et par skud midt for mål, mens Kryger Lindh selv var pågående på højrekanten. Ved en enkelt lejlighed havde han udligningen for sine fødder, men han tøvede lidt og fik kun hjørnespark ud af det.

I 61. minut havde han dog held med et fladt indlæg, som Frederik Christensen kom glidende ind i og udlignede til 1-1.

Christensen havde lidt senere chancen for at gøre det til 1-2, men ramte stolpen på et godt gennembrud, mens AB også kom frem til chancer i den anden ende. Det var dog mere sporadisk, for vestsjællænderne sad på det hele.

Fem minutter før tid fik værterne dog fuldt udbytte, da et indlæg fra deres højreside sejlede ind over et par spillere i Slagelse-feltet og ind bag Christoffer Monty, der reagerede alt for sent.

2-1 til AB, som også havde et par kæmpechancer i tillægstiden til yderligere.