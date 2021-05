Jacob Christensen sagde tak for tilliden til træner Zouher Abdullatif og kvitterede ved at lave to mål mod Avarta. Foto. Noah Thilemann

Send til din ven. X Artiklen: Ungt talent blev helten i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungt talent blev helten i Slagelse

Sport Sjællandske - 25. maj 2021 kl. 06:03 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Det unge stortalent Jacob Christensen blev helten for Slagelse B&I, da han kom på måltavlen ikke bare en, men hele to gange i holdets sejr på hjemmebane i 2. division med 3-1 over Avarta.

Efter kampen var det også en glad 18-årig knægt fra Vestsjælland, der var både overvældet og lykkelig over sin egen og holdets præstation.

- Det er nok lidt symbolsk, at det er en dreng fra klubben, der kommer ind og får en rolle, som jeg gjorde i dag. Det er pissefedt, at jeg får den rolle i dag, og det viser bare, at hårdt arbejde er det, som der skal til, sagde Jacob Christensen.

Det var dog ikke sin egen indsats, som det unge Slagelse-talent var tilfreds med.

Sejren over Avarta betyder nemlig, at holdet får endnu en sæson i 2. division. Netop dette er en lettelse for holdet, indrømmede angriberen efter kampen.

- Jeg tror, det giver lidt mere ro i nattesøvnen, at vi nu får noget ro på. Det er superfedt, og jeg er virkelig stolt, og det er fedt at være en del af holdet og truppen, lød det fra en meget glad Jacob Christensen.

Også Slagelse-træner Zouher Abdullatif var en tilfreds mand. Han var især glad for måden, hvorpå holdet sikrede sig sejren og ikke mindst en ny sæson i 2. division, som dog bliver landets fjerdebedste række.

- Jeg synes, der er mange ting, vi kan være tilfredse med i dag. Nu er det også umuligt for mig som træner at rykke ned, så det er dejligt, og det er en stor sten, der letter fra hjertet. Jeg synes dog ikke, at vi har fokuseret alt for meget på, at vi i næste sæson kunne spille i danmarksserien. I dag viser vi også, at vi hører til, hvor vi gør, sagde cheftræneren efter kampen.

Zouher Abdullatif kunne heller ikke dy sig fra at knytte et par kommenterer til de unge Slagelse-talenter. Der var nemlig hele seks spillere fra klubbens U19-mandskab med i opgøret mod Avarta, og cheftræneren var derfor stolt efter kampen.

- Det er altså nogle unge drenge, der går ind og griber chancen igen i dag. Både dem, som er med fra start, og dem som kommer ind. Jeg tror, vi slutter med seks U19-spillere på banen, og det synes jeg er en bedrift i sig selv. Når vi så samtidig leverer en god præstation og vinder en fodboldkamp, synes jeg godt, at man kan tillade sig at være en smule stolt, lød det fra en lettet Zouher Abdullatif.