Unge soranere til tops

Han og barndomsvennen Skou startede til roning sammen for cirka fem år siden, men først den senere tid er de begyndt at ro stærkt sammen i dobbelt.

Her var konkurrenterne noget ældre, men Lind var alligevel tæt på at indhente James Dodd fra Aarhus. Kun et sekund skilte de to på anden- og tredjepladsen, mens der var lidt længere op til guldvinderen, Oscar Petersen fra Bagsværd.