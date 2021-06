Juiius Madsen (th) var i lovende fremgang, da han blev skadet i april. Heldigvis for ham og Næstved er han på vej tilbage og bør være klar til opstarten midt i juli i fuld vigør. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Unge Madsen på vej tilbage

Sport Sjællandske - 17. juni 2021 kl. 06:35 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det blev ikke til spilletid i sæsonens sidste syv 2. divisionskampe for Næstved Boldklubs unge talent Julius Madsen.

En knæskade under torsdags-træningen op til udekampen mod Avarta 25. april kostede ham resten af foråret, og de første bulletiner efter skaden var heller ikke just opløftende. I værste fald kunne det have været en korsbåndsskade, som ville have holdt den 17-årige kontraktspiller ude i op til et år.

Så slemt var det heldigvis ikke. En scanning midt i maj viste, at der ikke var revet noget over.

- Det går faktisk positivt. Scanningen viste, at to knogler i knæet var blevet »mast«, så der var kommet en blodansamling, og der har været noget hævelse omkring de knogler, siger Julius Madsen, som i det første stykke tid efter hændelsen humpede rundt på krykker.

- Følelsen lige efter det skete var selvfølgelig, at jeg var bange for, at der var noget revet over. Men allerede efter et par uger begyndte det at blive bedre, fortæller unge Madsen.

Det krævede også en vis tålmodighed fra det unge talents side, for der gik nogle uger, inden han kunne få vished fra MR-scanning. Han var igennem tjek hos både fysioterapeuter, læger og fik også en røntgenfotografering.

Besøget hos speciallægen med scanneren og resultatet derfra var dog noget af en lettelse.

- Der gik noget tid, for det skulle lige afgøres, om det skulle igennem det offentlige eller private. Men som spiller skal man se positivt på det og ikke lade sig påvirke af en skade, konstaterer Julius Madsen, som både mentalt og fysisk er ved at være helt ovenpå igen.

- Jeg er allerede begyndt at løbe og jonglere med bolden. Lægerne har sagt, at skaden egentlig ikke kan forværres, så hvis jeg har lyst til at sprinte i morgen, gør jeg bare det. Jeg må så faktisk så meget som muligt. Problemet med skaden er, at der ret hurtigt kommer smerter. De kan komme efter bare 10 minutters løb, siger Julius Madsen.

Han forventer alligevel at være med, når klubbens nye cheftræner Peter Bonde kalder til første træningssamling 12. juli.

- Jeg regner med, at jeg kan starte op på lige fod med de andre. Det glæder jeg mig til, konstaterer Julius Madsen, der har kontrakt med sydsjællænderne to og et halvt år endnu.

Det unge talent er noteret for otte Næstved-kampe i 2. division. Han fik debut 4. september 2020 i hjemmekampen mod Hillerød.