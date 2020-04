Jeppe Madsen er én af de unge, der har fået løst noget af sit potentiale i Team FOG Næstved. Nu får den 21-årige Præstø-gut to år mere til at vise sit værd i. Foto: Kenn Thomsen

Unge Madsen får to år mere

For 21-årige Jeppe Madsens vedkommende er der tale om en to-årig kontrakt, der er en forlængelse af den, han havde i den forgangne sæson.

- Jeppe fik jo et lille gennembrud i sæsonen under Arne (Dedic, cheftræner, red.). Han har taget udfordringen op og virkelig kæmpet for det, siger Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen rosende om talentet fra Præstø.