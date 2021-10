Emil Blankholm er allerede faldet godt til i VK Vestsjælland, hvor han håber, han kommer til at »dræbe« nogle bolde ned på modstandernes banehalvdel. Foto: Fresh Lens Production Foto: Fresh Lens Production

Ung vestjyde med mod på volleylivet

Sport Sjællandske - 05. oktober 2021 kl. 22:01 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

VK Vestsjælland har altid produceret dygtige spillere af egen avl eller fra nærområdet, der har formået at spille sig ind på mændenes volleyligahold.

Op til den allerede igangværende sæson har vestsjællænderne dog også været ud over kommunegrænsen for at finde nye talenter, der skal være med til at gøre konkurrencen og kvaliteten bedre omkring førsteholdet.

Hvis man lige ser bort fra brasilianske Drago og amerikanske Gilbert, der er hentet noget længere væk end landegrænsen, handler det eksempelvis om den 18-årige vestjyde Emil Blankholm. Eller det vil sige, Blankholm fandt måske rettere Vestsjælland.

Alt det han ville

Det unge stortalent er kommet til fra den lille klub Nordenskov, der ligger tæt på Varde og Esbjerg, og her har Blankholm spillet, siden han var helt lille. Det var derfor en stor beslutning at sige farvel til sine rødder og goddag til nogle nye "rødder".

- Det er to meget forskellige klubber. Jeg har spillet det meste af mit liv i Nordenskov, men jeg flyttede klub, fordi jeg manglede en klubånd og et fællesskab. Da jeg har gået på efterskole (i Ikast, red.) med Kristian Kold (VKV-spiller, red.), har jeg hørt lidt og tænkte, at det kunne være spændende at kigge lidt på VKV. Og det var bare, alt det jeg gerne ville. En bred ungdom og masser af seniorvolley. Det er megafedt at være her, selv om jeg kun har været her i halvanden måneds tid. Man føler sig velkommen, lyder det fra Emil Blankholm.

Den 203 centimeter høje diagonalspiller er svær at komme udenom i blokadespillet. Han fik et par indhop i vestsjællændernes premiere i fredags mod Marienlyst-Fortuna og håber selvfølgelig på mange flere spilleminutter.

- Jeg kommer nok ikke til at være starter, for jeg skal også lære de andre at kende først, men jeg håber at få spilletid, siger vestjyden, der heller ikke spillede fuld tid hos Nordenskov i sidste sæson.

- Jeg endte med at blive bænket i Nordenskov, da jeg sagde, at jeg ville flytte til Vestsjælland, men ellers spillede jeg meget i sidste halvsæson, siger han.

Med i medaljespillet

At tage springet til en hel ny landsdel har indtil videre kun været positiv for den vestjyske teenager. Ikke mindst fordi han kender Kold og har spillet på ungdomslandshold med blandt andre Kalle Madsen.

- Ellers har jeg også set mange af de andre unge spillere i kampe og til stævner. Jeg synes, vi har en meget bred trup med en hel masse forskellige ting, vi kan, og en masse talent. Så jeg tror, det bliver en svær sæson, for der er mange gode, men jeg håber, vi kan spille med om medaljer, siger Emil Blankholm, som har fundet en lejlighed i Slagelse sammen med Kristian Kold.

- Mine forældre flyttede også, da de var rimelig unge, så de støttede det og hjalp mig med at finde en lejlighed. Men Kristian fandt en, og der er vi flyttet ind sammen, forklarer han.

Blankholm og resten af VK Vestsjælland skal i aktion igen fredag aften, hvor modstanderen er Amager. Her skal vestsjællænderne forsøge at hente sæsonens første sejr efter 1-3-nederlaget til Marienlyst-Fortuna.