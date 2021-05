Ung diagonal til VK Vestsjælland

Den ung vestjyde bor i Årre tæt på Esbjerg, hvor han er ved at færdiggøre sine eksaminer, men planen er, at han flytter til Slagelse-området sammen med en anden ung VKV-spiller, Kristian Kold, som han har gået på efterskole med for nogle år siden.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme til VKV og fortsætte mig udvikling indenfor volley men også som person. VKV er for mig en klub med masser af fællesskab på tværs af årgangene. Derudover ser jeg frem til at komme til at spille på et meget spændene hold den kommende sæson. Jeg har været ovre og se, hvordan det er i klubben et par gange, og jeg kan ikke andet end at blive glad for den måde, jeg er blevet modtaget på. Alle har været rigtig gode til at byde mig velkommen, lyder det fra Emil Blankholm i en pressemeddelelse, hvor han også glæder sig til det sportslige.