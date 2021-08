Se billedserie Abdi Ulad, yderst til højre, undervejs på maratonruten i selskab med fra venstre Uganda?s Filex Chemongesi, USA?s Jacob Riley og Argentina?s Eulalio Munoz. Foto: Giuseppe CACACE / AFP Foto: GIUSEPPE CACACE/Ritzau Scanpix

Ulad flot med i Sapporo-løb

Sport Sjællandske - 08. august 2021 kl. 22:20 Af John Ringstrøm og Ritzau Kontakt redaktionen

Eliud Kipchoge løb OLs maratonløb på de 42,195 kilometer på 2 timer, 8 minutter og 38 sekunder - næsten 7 minutter langsommere end hans verdensrekord.

Slagelses og Danmarks Abdi Ulad sluttede på en flot 23.-plads, mens løbets anden dansker, Thijs Nijhuis, blev nummer 70.

Ulad løb i tiden 2 timer, 15 minutter og 50 sekunder, og Nijhuis gennemførte i tiden 2 timer, 26 minutter og 59 sekunder.

Han var halvvejs igennem løbet nummer 46, men den 30-årige dansker disponerede sine kræfter flot og forbedrede sin 35.-plads fra OL for fem år siden. Han var også over et minut hurtigere end sin egen tid fra Rio.

- Under omstændighederne bør jeg være tilfreds og det er jeg også. Jeg kunne ikke have løbet hurtigere, lyder det fra Abdi Ulad, da han ringer til avisen fra OL-byen i Tokyo.

Han har lige været til afslutningsceremoni og har lige spist aftensmad.

- Jeg var kun til afslutningen et par timer. Det er ikke det sjoveste at stå op i lang tid på grund af ømme ben. Men ceremonien var vist også mest for tv-seerne. Der manglede jo lidt stemning, da der ikke var nogen tilskuere. Og alt har bare været lukket ned, fortæller Ulad.

Maratonløbet blev afviklet 1000 kilometer nord for Tokyo i Sapporo, og det blev skudt i gang klokken 7 lokal tid for at undgå den værste varme.

Men der var 26 grader og en høj luftfugtighed, da feltet blev sendt af sted, og det satte sit præg på den klassiske OL-disciplin.

- Mange ting lykkedes, og det er også derfor, jeg ender, hvor jeg gør. Jeg havde et godt løb indtil 10 kilometer før mål. Jeg havde planer om at hente 10-15 placeringer de sidste 10, for jeg er i god form. Men fra start var det ikke helt optimalt. De to første væskestationer skulle vi selv samle op, for der var ingen danskere til at hjælpe. Man skal ikke undervurdere vand, ikke kun til at drikke men også til at køle kroppen ned med, for ellers brænder man af. Men jeg havde ikke fokus på det, så jeg måtte bare tage vand fra arrangørernes poster, siger Abdi Ulad.

Allerede inden starten gik, mærkede slagelseneren, hvor ubarmhjertig varmen var.

- Jeg var ude at varme op i seks minutter og håndklæderne var bare gennemblødte. Det var fem gange værre end i Rio, hvor der godt nok var fugtigt, men slet ikke så varmt, siger Abdi Ulad, som dog ikke er så let at slå ud efterhånden.

- Jeg har fået en masse erfaring fra en masse mesterskaber, så jeg ved, hvad der skal til, siger han.

Rekorder var ikke for alvor aktuelle, og de udfordrende forhold blev også tydeliggjort i det faktum, at 11 af de 106 startende løbere var stået af allerede omkring halvvejsmærket. 30 løbere nåede aldrig målstregen.

Den danske duo lagde forholdsvist konservativt ud og slap hurtigt frontgruppen. Men begge arbejdede sig også stille og roligt op gennem feltet.

Efterhånden stod det dog klart, at Abdi Ulad var stærkest løbende, mens OL-debutanten Thijs Nijhuis var mere udfordret.

I front satte Kipchoge konkurrenterne af efter omkring 30 kilometer, og derefter så han sig aldrig tilbage.

Han havde i mål 1 minut og 20 sekunder ned til nærmeste konkurrent, og det er den største vindermargin ved et OL-maraton siden 1972, skriver AFP. Det er desuden Kipchoges 13. sejr i de 15 maratonløb, han er stillet op i siden 2013.

Sølv og bronze gik til henholdsvis hollandske Abdi Nageeye og belgiske Bashir Abdi efter en spurt med kenyanske Lawrence Cheron.

Abid Ulad er dog ikke synderligt imponeret over forholdene og hele arrangementet i »Solens rige«.

- Hele optakten med at vi skulle rejse 1000 kilometer væk fra Tokyo og indlogeres på et hotel, hvor vi kun kunne gå fra vores værelse og ned til spisesalen, og derfra køre i en bus ud til en 900 meter lang betonbane for at træne, var under al kritik, siger Ulad, der ikke forstår, hvorfor løbet ikke bare kunne løbes i Tokyo, hvor alt andet foregik.

- Det var vist på grund af varmen. Det skulle have været køligere i Sapporo, men det var lige omvendt. Der var vist noget symbol-politik i det, mener vestsjællænderen, som intet kunne stille op ved forholdene.

- Det var elendigt, men jeg kan jo ikke gøre noget som helst. Jeg måtte bare fokusere på det, jeg har trænet på i fem år. Men når jeg kigger tilbage, er jeg jo glad for, at det i det hele taget blev til noget, siger Abdi Ulad.

Den ergoterapeut-uddannede slagelseaner glædede sig heller ikke ligefrem til ta skulle sidde i et fly på vej hjem til Danmark med smadrede ben.

Han kan til gengæld bruge tiden på at sove og tænke over fremtiden.

Måske et OL i Paris om tre år?

- Intet lovet, men jeg skal prøve at gøre, hvad jeg kan, siger Abdi Ulad.

Han afslører dermed, at et tredje OL for hans vedkommende meget vel kan blive aktuelt.

- Jeg tror, kravene bliver strammet, og så er det spørgsmålet, om man kan leve op til dem. Selvfølgelig kan jeg godt se mig selv tage en tørn mere, men jeg skal også til at tænke på, at jeg har et liv ved siden af min sport, som jeg har brugt rigtig meget tid på, konstaterer den stærke, danske maratonløber.