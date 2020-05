Udenlandsk forstærkning til VKV

- Jeg er rigtig glad for, at klubben har hentet Oriana til holdet. Hun er en meget positiv person med en stærk mentalitet, som er lige præcis den spiller, der er brug for på holdet, siger VK Vestsjællands cheftræner Jovan Sajnberger.

- Jeg er meget motiveret for at bidrage med min erfaring og hårde arbejde, så jeg kan hjælpe holdet og klubben med at opnå målene for sæsonen. Jeg ser også meget frem til at lære af trænerstaben og mine holdkammerater, og ikke mindst for at opleve Europa for første gang, siger hun.