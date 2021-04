Zouher Abdullatif glæder sig til opgøret på Vestamager Idrætsanlæg og er spændt på at se, hvilke baneforhold der møder ham og Slagelse-spillerne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ubekendte udebanefaktorer

Sport Sjællandske - 24. april 2021 kl. 06:00 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det kan blive både en dreng og en pige, når Slagelse B&Is bedste fodboldmandskab lørdag eftermidag tager til Ugandavej på Amager for at møde 2. divisions bundhold AB Tårnby.

Vestsjællænderne har trænet på græs et stykke tid for at forberede sig til det, de nu kommer ind til på det vestlige Amager.

- Vi glæder os, men vi ved reelt ikke, hvordan deres bane ser ud. Jeg har set dem tre gange i år, og der har de spillet på kunst. Nu bliver det græsbanen og for første gang med tllskuere, der har egne stole med, siger Slagelse-træner Zouher Abdullatif, der føler sig priviligeret i Slagelse.

- Vi har jo en fin stadionbane, mens vores træningsbane er lidt mere knoldet, men som man siger, så er vind, vejr og andre forhold de samme for begge hold, konstaterer han med et smil.

Trods ubekendte udebane-faktorer vil Slagelse være favorit i opgøret.

- Nu går vi ind til en kamp, hvor vi går efter de tre point. Vi skal turde tage i vores mund, at vi er favoritter. Det er måske første og sidste gang i sæsonen, at vi er det, og det skal vi kunne administrere, siger Zouher Abdullatif, der tager afsted med rank ryg og tro på tingene.

Vestsjællænderne har vundet deres to seneste opgør mod henholdsvis Skovshoved og Brønshøj, hvilket har givet luft på seks point ned til de fire nederste pladser. AB Tårnby er uhjælpelig sidst med syv point - hele fem op til Skovshoved på næstsidstepladsen.

- Men vi skal stadig koncentrere os om nedrykningen. Det må ikke blive krampagtigt. AB Tårnby har også kun tabt deres kampe knebne, bortset fra 0-4 til Roskilde KFUM. Og bortset fra den kamp har de faktisk været foran i næsten alle de andre kampe. Det skal vi undgå. De har gode spillere og de har »kun« syv kampe tilbage til at præsentere sig selv i, for 2. division er jo et fint udstillingsvindue, mener Slagelses cheftræner.

Med en ny sejr - den tredje i træk - kan Slagelse tage et kæmpe skridt mod en ny sæson i 2. division.

- Det handler igen om indstilling og vilje. At vi har fundet noget, kommer egentlig ikke bag på os, for vi har haft en god fornemmelse. Relationerne er bedre nu. Der er jo kommet en del unge med og blandt andre Mikkel Milton fra andetholdet. Ting kræver tid, og nu ser det lidt lysere ud, konstaterer Zouher Abdullatif, som også håber, at det fine fodbold fra de seneste kampe kan hives frem fra kufferten igen.

- Vi har haft fokus på opbygning og angrebsåbninger i forhold til, at det nok ikke er en poleret græsplæne, vi kommer ind til. Jeg ved godt, vi ikke er Barcelona, men vi kan prøve at gøre, hvad vi kan, når vi har bolden. Jeg tror ikke, der kommer så mange overraskelser fra AB Tårnby, lyder det fra cheftræneren.