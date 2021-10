Søren Larsen scorede seks gange mod Hvidovre og skaffede det ene point til Dalby med udligningen til 27-27. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Uafgjort bundkamp kan få muligt efterspil

Sport Sjællandske - 24. oktober 2021

Sidste gang Dalbys håndboldherrer var i 2. division, rykkede holdet ud med nul point, men så galt kommer det ikke til at gå denne gang. Måske.

Søndag eftermiddag lykkedes det i hvert fald østsjællænderne at slette nullet med 27-27 i en dramatisk hjemmekamp mod bundrivalerne fra Hvidovre.

Nu er spørgsmålet så bare, om det resultat får lov at stå ved magt.

Gæsterne mener nemlig, at både dommerbord og dommere begik afgørende fejl i kampens sidste minut og overvejer at protestere.

Ifølge Hvidovres træner Peter Dregild havde Dalby en spiller for meget på banen efter topscorer Morten Hansens reducering til 26-27, men dommerbordet undlod at gøre opmærksom på forseelsen, som normalt straffes med en to minutters udvisning.

- I stedet kalder de bare spilleren tilbage. Jeg har ikke oplevet noget så usportsligt før. Det var IKKE et neutralt dommerbord, påpeger Peter Dregild.

Episoden eskalerede med ordkrig mellem spillere og dommerbordet.

- Du skal ikke råbe »luk røven«, lød det pludselig fra dommer Sammy Mikkel Christensen, der samtidig signalerede en udvisning til Dalbys bænk.

Efter en del debat frem og tilbage fandt dommerparret dog frem til, at udbruddet åbenbart ikke kom fra Dalby-holdet - men angiveligt fra dommerbordet - og så valgte de at annullere udvisningen.

- De trækker udvisningen tilbage, men det kan man ikke, og det er en klar dommerfejl. Vi er frustrerede og føler helt oprigtigt, at det er kampafgørende. Så nu skal vi gøre op med os selv, om vi vil bruge tid på en protest og en ny kamp i Dalby, siger Peter Dregild.

Klar føring forsvandt

Efter slutsignalet havde Dalbys træner Thomas Jørgensen ikke de store kommentarer til bataljen ved sidelinjen.

- Det er, hvad der sker i kampens hede. Men der blev ikke dømt noget. Så slut, færdig, lød det fra træneren, der i stedet glædede sig over Søren Larsens udlignende underhånd til 27-27 fem sekunder før tid.

- Til sidst skal vi være glade for det ene point. Det betyder meget for selvforståelsen hos spillerne og viser, at vi kan være med. I de næste kampe skal vi møde Stadion og Taastrup, der regnes blandt de bedste hold i rækken, så det var godt at få slettet nullet inden de to kampe, siger Thomas Jørgensen.

Samtidig kunne han dog ikke helt lade være med også at ærgre sig over, at det ikke blev til en hjemmesejr.

Dalby kunne nemlig gå til pause med en fortjent føring på 15-10 efter en solid indsats, hvor især Morten Hansen markerede sig. Han scorede seks af sine ni mål før pausen - flere af dem på returbolde fra Hvidovres glimrende keeper Dennis Larsen.

- Vores første halvleg er det bedste, vi har spillet. Vi holder det taktiske oplæg og alle stempler ind, siger Thomas Jørgensen.

- I pausen snakker vi om, at de nok vil begynde at mandsopdække Søren Larsen, og at vi ikke skal stresse over det. Det gør de så, og efter otte minutter er stillingen uafgjort. Der skal vi altså være mere cool, siger han.