Mni far og mine brødre har altid spillet fodbold, så jeg er den eneste, der er sprunget fra og har valgt at bruge hænderne i stedet, siger Mathias Westrup, der spiller på både Slagelses mandlige 3. divisionshold og på U19-holdet. Og så går han i øvrigt i 3.g på Zealand Business College.

U19- og seniorhåndbold er to forskellige sportsgrene

03. november 2020 Af Claus Rasmussen

Normalt spiller Mathias Westrup på Slagelses Håndboldklubs mandlige 3. divisionshold, men det sætter corona-restriktionerne en stopper for i øjeblikket.

Det stopper dog ikke den 18-årige håndboldspiller.

Reglerne tillader nemlig stadig almindelig træning og kampe for unge under 21 år, så søndag var han på banen sammen med resten af Slagelses U19-hold.

Vestsjællænderne vandt så sikkert som 24-13 på udebane over IF Frem Bjæverskov, så sportsligt var det så som så med værdien af de 60 minutter i Skovbo-hallen.

- I dag møder vi en modstander, der er klasser under dem, jeg møder i 3. division. Det er meget mere intenst og tacklingerne er langt hårdere hos seniorerne. Så det er noget helt andet, siger Mathias Westrup, der dog ikke tager let på opgaverne på U19-holdet af den grund.

- Jeg spiller for alvor. De andre drenge bruger jo deres tid på det her hold, så det ville være dårlig stil bare at lalle rundt. Men det er da klart, at jeg nok ikke er helt lige så opsat som til en 3. divisionskamp, siger Mathias Westrup.

Ved pausen var Slagelse foran 14-6, og ved 22-10 kunne Mathias Westrup holde fyraften og se holdkammeraterne køre den sikre sejre det sidste stykke i garage.

- Det er faktisk en svær kamp at spille, for pludselig kan der være en eller anden, der laver noget »sjovt«. På divisionsholdet er jeg jo vant til at have dygtigere spillere rundt om mig, som spiller mig god, siger Mathias Westrup, der er i fuld gang med en omskoling fra fløj- til bagspiller.

- U19- og seniorhåndbold er jo nærmest to forskellige sportsgrene. I divisionskampene vejer de fleste modstandere 20 kilo mere end mig. Så det giver noget hår på brystet at være med. Og så giver det ekstra lyst til at spille håndbold. Jeg har været et par år i TMS Ringsted, men kom tilbage til Slagelse fordi jeg fik chancen for at spille på seniorholdet, siger Mathias Westrup.

Slagelses herrer er oprykkere til 3. division og har fået en forrygende start med fem sejre i fem kampe.

- Det er da rimelig godt som oprykker..., siger Mathias Westrup med et grin.

Ambitionerne rækker dog til meget mere end toppen af 3. division for den unge slagelseaner. Men selv om han har godt med fart i fødderne, er han godt klar over, at der stadig er meget at arbejde med.

- Duellerne mand til mand er min styrke, men jeg mangler blandt andet noget i vurderingsspillet. Men det kommer nok med alderen. Og så skal jeg også arbejde med mit skud udefra. Det er ikke godt nok, synes jeg. Alle håndboldspillere vll jo gerne skyde på mål - men det er da også sjovt at sætte en mand af med et temposkift..., siger Mathias Westrup.

Begge dele fik han vist prøver på i U19-kampen, men hvornår den står på seniorhåndbold igen, er der ingen der ved. Det kræver en lempelse af forsamlingsforbudet på max 10 personer.

- Jeg forstår ikke, at vi ikke må spille seniorkampe. Det er noget underligt noget. Og i dag måtte vi ikke engang sige tak for kampen - selv om vi havde rendt rundt derinde i en time..., siger Mathias Westrup undrende.