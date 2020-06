Tysk træner er fortid i Næstved

Maximilian Dentz er fortid i Næstved. Det stod klart mandag, da han foran det meste af Næstveds spillertrup tog afsked med de spillere, som han har stået i spidsen for siden nytår.

Maximilian Dentz blev hentet til klubben fra tysk fodbold, hvor han havde stået i spidsen for regionalligaklubben Germania Halberstadt i Tyskland.

Sportschef Peter Dinesen forklarer til Sjællandske, at beslutningen om at fyre Maximilian Dentz er kommet på baggrund af en udvikling, der ikke har været gunstig.

- Vi har handlet nu i et forsøg på at stoppe en udvikling, der var på vej i den forkerte retning, siger Peter Dinesen.

Derudover har Næstveds sportschef ikke mange kommentarer til bruddet med den 31-årige tysker. Maximilian Dentz nåede at stå i spidsen for Næstved i syv kampe. Det resulterede i en sejr, fire uafgjorte, og to nederlag.