Turen går videre med nye makkere

Mens kvartfinalisterne ved Denmark Open var ved at gøre sig klar til fredagens kampe i den første World Tour-turnering i syv måneder, sad Niclas Nøhr i et tog med kurs hjemad.

- Nogle af mine kvaliteter kommer faktisk mere frem med Amalie. Hun er meget aggressiv på forbanen, og jeg er bedst med en aggressiv pige. Det er positivt for min måde at spille på, at min makker kan gøre skade på modstanderne. Så kan jeg »passe mig selv« lidt mere uden at tænke så meget på at skulle beskytte hende. Og så kan jeg steppe op på andre områder, siger Niclas Nøhr.