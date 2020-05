Tue hjem til ny rolle

- Det er en kulturbærer, der vender hjem. Betina har enorm betydning på og udenfor banen. Hun har en enestående forståelse for »hele pakken«. Hun er en kulturbærer, der er bevidst om, at et håndboldhold ikke bare skal fungere om søndagen. Hun er også garant for at give sig 100 procent til træningen, lyder det fra Næstved Herlufsholms formand Finn Jensen.

- Jeg føler mig ikke færdig. Jeg synes stadig, det er sjovt at spille, og det her var en sjov udfordring, som jeg måtte prøve, siger Rasmussen.

- Jeg har periodevis siddet på bænken uformelt, de gange jeg har været skadet. Som ungdomstræner havde jeg ikke helt tiden til det ved siden af, men nåede alligevel at snuse til det at være træner. Nu spurgte Næstved Herlufsholm, og jeg synes, det lød rigtig interessant. Det er en god mulighed for at kombinere både det spille- og det trænermæssige. Og også en mulighed for at udvikle sig selv og holdet, konstaterer Betina Tue Rasmussen, der umiddelbart ikke går og overvejer en fremtidig karriere som cheftræner.