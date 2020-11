Se billedserie Næstved Motorklubs Nikolaj Skovgaard (t.v.), Mathias Gryning og Mikkel Aabroe (th) var med til at slutte motocross-sæsonen i Italien. Skovgaard og Gryning har god erfaring med EM-løb, mens det var Aabroes første internationale løb overhovedet. Privatfoto

Trekløver sluttede sæsonen på italiensk

Sport Sjællandske - 18. november 2020 kl. 06:59 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Bare to afdelinger af det danske mesterskab i motocross blev det til herhjemme i år, inden corona-pandemien satte en stopper for sæsonen.

Det var derfor nogle sultne kørere, der i starten af november drog mod Italien for at deltage i årets sidste EM-afdelinger bare for at få lidt mere ud af de mange timers trænings-anstrengelser og -forberedelser.

- Der har jo ikke været mange løb i år, og da jeg stadig følte, at formen var god, var muligheden der for at køre i Italien, siger Næstved-køreren Mathias Gryning, der kommer fra Slagelse.

Gryning endte på andenpladsen i kampen om det danske mesterskab i »kongeklassen« MX1, og han var derfor en del af det store felt i EM Open-klassen for MX1-kørere i Arco di Trentinto ved Gardasøen.

- Det er helt klart højere niveau end herhjemme. Men jeg har trænet en del også med VM-kørere, så jeg følte, jeg kunne være med. Jeg havde forhåbninger om at gøre det godt, fortæller Mathias Gryning, der opnåede en syvendeplads i sidste heat i de tre afdelinger som bedste placering.

- Jeg var en del i top-10, og det var rigtig fedt. Men vi kørte også tre afdelinger på en uge, hvilket var lidt hårdt, siger vestsjællænderen, som undgik at møde verdens allerbedste.

- De bedste kører jo VM-afdelinger, men vinderen i Italien har også kørt VM og blev nummer 21. De kører rimelig stærkt, konstaterer Næstved-køreren, der forventer at køre et fuldt dansk og svensk mesterskab næste sæson - hvis der bliver åbnet for det.

Mens konkurrencen ved en EM-afdeling er langt større end ved et DM, er omgivelserne også anderledes. Bjerge i baggrunden og en kuperet bane gøre forholdene spektakulære for kørerne. Underlaget var dog nogenlunde det samme, som de er vandt til hjemme på Nisseringen.

Også for 24-årige Nikolaj Skovgaard, som har kørt en fuld EM-sæson i MX2-klassen for to-takts maskiner.

- Det var første gang i år, at jeg kørte et fuldt EM. Mit mål var en plads i top-10, men blev samlet 11'er. Det er jeg fint tilfreds med under omstændighederne, siger Næstved-køreren, som har døjet med skader noget af året.

- Jeg fik en arbejdsskade i sommer, der skulle opereres, og det satte mig lidt ud. Og så gjorde coronaen også, at vi tog det lidt mere lempet, fortæller Skovgaard.

Han forsøgte også med alle EM-afdelinger sidste år, men igen satte skader ham lidt ud af spillet og også en afdeling i Rusland blev aflyst. Ydermere var det ikke muligt at nå til en afdeling i Tyrkiet.

- Men næste år er målet igen en fuld EM-kalender og målet er top-10 igen, konstaterer køreren fra Dalby.

Nikolaj Skovgaard endte som en samlet bronzevinder i den danske MX2-klasse, men han vil helst køre i udlandet.

- Der er lidt for meget »andegård« over det herhjemme. For meget bureaukrati. Men jeg kunne da godt tænke mig at blive dansk mester stadig, selv om det er en svær klasse, siger han med et smil.

Motivationen ligger dog primært i EM-afdelingerne.

- Jeg kører i et hollandsk team og holder mig mest til internationale løb. Men det er et stærkt felt til EM, man kommer ikke bare sovende til en placering i top-10. I Arco var der lokale italienere, en slovak og en enkelt finne, jeg boksede med undervejs i afdelingerne. Og når de laver tre afdelinger i streg, lørdag-tirsdag og lørdag, er det med fuld intensitet. Der har været run på, konstaterer Nikolaj Skovgaard, der udover cross'en brødføder sig som elektriker i Danmark.

Det var også Skovgaard, der var årsagen til, at Næstved Motorklubs tredje deltager ved EM, Mikkel Aabroe, tog turen til Italien.

- Jeg kom hjem fra en afdeling og punkede dem lidt. »Tag nu med«, sagde jeg og så tog han med for at prøve det, siger Skovgaard om klubkammerat Aabroe, der normalt kører i B-klassen.