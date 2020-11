- Det har været en hård uge med tre kampe og træning imellem. Men nu tror vi på det, og det er sindsygt vigtigt, siger VKV?s libero Gülcin Cartilli., der her ses i aktion i sidste sæson. Foto: Claus Rasmussen

Tredje sejr på fem dage

Igen, igen, igen. Igen og igen. Og igen har Volleyklubben Vestsjællands kvinder tabt til Brøndby i både trænings-, pokal- og ligakampe, men sent torsdag aften blev det endelig til en sejr, da VKV'erne rundede en fantastisk uge af med den tredje sejr på fem dage.

- Det er kæmpe stort. Jeg tror slet ikke, det rigtigt et gået op for mig endnu, at vi har vundet tre kampe i træk, siger VK Vestsjællands libero Gülcin Cartilli.