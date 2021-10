Tredje sejr af tre mulige

Gæsterne manglede retfærdigvis deres mangeårige profil Vedran Borovcanin, der mangler et par uger endnu, før han er klar efter sin håndskade, og også et par andre spillere.

Horsens har i de to første kampe haft Khalil Ahmad som deres helt store profil med et scoringsgennemsnit på næsten 38 point, så ham holdt sydsjællænderne naturligvis et skarpt øje til. Alt spil hos østjyderne er stort set lagt an Ahmad, og det er der såmænd ikke noget at sige til. Amerikaneren er en fabelagtig basketspiller, der får spillet til at se nemt ud, men selv han rammer ikke det hele. Og han kan heller ikke vinde en kamp alene. Han fik godt nok lavet 32 point, men det er det mindste antal, han har lavet i sæsonens tre kampe hidtil.