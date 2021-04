Jeppe Madsen (hvid trøje) spillede en stor kamp for Team FOG Næstved, men det var ikke nok for den unge vikar-anfører og hans mandskab, som nu kan gå på tidlig sommerferie. Foto: Jens Wollesen

Tredje kamp blev endestation

Svendborg Rabbits havde vundet de to første opgør og skulle bare bruge en enkelt sejr mere for at spille sig i semifinaleserien mod Bakken Bears, og det gjorde de sydfynske »kaniner« på hjemmebane med 102-97 efter endnu et tæt opgør mellem de to hold.