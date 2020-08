Se billedserie Begyndelsen til enden for Herlufsholm i fredagens sjællandsseriekamp. Haslev FC?s Niklas Junggaard Hansen har taget turen fra egen banehalvdel og udligner til 1-1 , og mod slutningen af kampen sørgede han også for gæsternes sejrsmål til 2-1. Foto: Claus Rasmussen

Tredje Haslev-sejr i træk

Sport Sjællandske - 28. august 2020 kl. 22:09 Af Claus Rasmussen

- Det er første gang, vi hiver tre sejre i de tre første kampe. Det er fedt..., siger Niklas Junggaard Hansen fra Haslev FC's sjællandsseriehold med et stort smil.

Han var om nogen manden bag holdets 2-1 sejr i Herlufsholm fredag aften.

Kort før pausen bragte Janus Madsen ellers HG foran 1-0 på et hovedstød tæt under mål - til stor jubel for hjemmeholdet, der havde tabt sæsonens to første kampe uden selv at score.

I en skidt første halvleg var det ikke til at se, at Haslev var noteret for to sejre, men efter en lille times spil satte Niklas Junggaard Hansen gæsterne i gang.

Haslev-spilleren tog bolden med fra egen banehalvdel og satte den ene Herlufsholm-spiller af efter den anden på vej op af venstrekanten.

Til sidste trak han ind i feltet og scorede til 1-1 på en lidt passiv Jeppe Holm i målet.

Mindre end et minut senere fandt keeperen til gengæld en stor redning frem, da Niklas Junggaard Hansen slap fri igen, men nu havde Haslev-spillerne for alvor fået færten af de tre point.

I det 63. minut var Malte Køppen tæt på, da han kastede sig frem til et indlæg og headede på stolpen, men først syv minutter før tid kom den fortjente føring.

En høj bold ind i feltet virkede ellers forholdsvis harmløs, men den dumpede ned hos Niklas Junggard Hansen, der fandt sin allerbedste sparketeknik frem og bragede den i nettet med en forrygende helflugter.

Et par minutter senere fik Mads Bo Pedersen chancen for at udligne i den anden ende, mens Haslev-keeper Niclas Bech klarede sikkert.

Tættere kom hjemmeholdet ikke på at udligne, mens Niklas Junggaard Hansen til gengæld snusede til et hattrick - for anden kamp i træk.

I overtiden tog han igen chancen med en resolut afslutning, men denne gang reddede overliggeren for Herlufsholm.

- Jeg havde også en på stolpen i sidste uge, siger Niklas Junggaard Hansen.

- Men vi fik de tre point, og det var vigtigt. De sidste seks gange, vi har mødt Herlufsholm, har vi max fået uafgjort, så det var en vigtig sejr mentalt, siger Niklas Junggaard Hansen.

Apropos det mentale, så var fredagens nederlag endnu et hak i humøret for Herlufsholm.

Nul point og en målscore på 1-9 er jo ikke ligefrem et drømmescenarie efter tre kampe.

- Jeg synes, vi havde fortjent det ene point i dag. Haslev er sådan et hold, som vi skal have point mod, for de nemme at læse. Vi havde også godt styr på dem centralt, men vi laver desværre et par forsvarsfejl, siger Herlufsholms træner Lars Frisch.

- Det er fremskridt fra gang til gang, men det er mentalt svært for spillerne, og nu har vi en svær kamp mod Næstved næste gang, siger han.