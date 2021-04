Tre point er det altoverskyggende

Det snerper til for Slagelse B&I, der med ni fodboldkampe tilbage af forårets 2. division kæmper en indædt kamp om at kravle op i top 6.

- Vi går ind i en utrolig spændende periode. En måned, hvor vi kigger ned mod de hold, der ligger under os. Så uanset, hvordan regnskabet læses, skal vi nu have point på tavlen, erkender Slagelses cheftræner Zouher Abdullatif.

- Vi skal turde sige det, både internt og eksternt, at nedrykningsstregen nærmer sig og at vi skal til at vinde. Vi skal også huske at spille, indtil dommeren fløjter af, for ting kan hele tiden være afgørende. Vi møder også hold, der er lige så sårede som os selv, og der er mange kampe i 2. division, der bliver afgjort på indstilling og arbejdsraseri, siger Abdullatif, der beder til, at hans eget mandskab viser de dyder igen.