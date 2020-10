Tre på stribe for Slagelse

- Små 10 minutter før tid var den stadig uafgjort, og den kunne lige så godt være gået den anden vej. Men vi gik lidt frem for at stresse dem, og vores keeper Christian Christiansen kom ind og havde nogle redninger og tog også et straffekast. Martin Thuesen havde også stået godt undervejs. Det var marginalerne, der gik vores vej, erkender Slagelse-træner Per Sabroe.