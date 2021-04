Frederik Christsen kom nok engang på tavlen mod AB Tårnby. Her ses han i aktion fra en tidligere kamp. Foto: Simon Ydesen

Tre på stribe for Slagelse: Stimen fortsætter

Sport Sjællandske - 24. april 2021 kl. 17:09 Af Niels Nedergaard

Med en skyfri himmel og solen stående højt over Vestamager Stadion gæstede Slagelse lørdag eftermiddag bundproppen i 2. division, AB Tårnby. Her skulle vestsjællænderne vise sig at være klart det stærkeste mandskab på banen.

Slagelse kunne tage sin tredje sejr på stribe, og måske selvtilliden hos holdet fra de seneste to kampe smittede af på spillerne inde på banen. I hvert fald kom gæsterne ud til opgøret som lyn og torden, og allerede efter to minutter fik Frederik Christensen en stor chance, da han blev spillet i dybden og alene igennem med hjemmeholdets keeper, men angriberen havde ikke indstillet sigtekornet korrekt og sparkede bolden et godt stykke forbi målet.

Det var da også de sortklædte fra Vestsjælland, der herefter var i teten og var mest på bolden, mens de rødklædte værter hele tiden lå og lurede på omstillinger og tilfældigheder efter dødbolde.

Første halvleg blev til gengæld en meget chancefattig omgang. Tættest på et føringsmål var gæsterne, da Patrick Venzel fik en god mulighed på kanten af feltet efter en halv time, men bolden blev blokeret og røg i anden omgang ud til Frederik Christensen, der heller ikke fik rigtigt træf på læderet og sparkede ved siden af målet.

Efter 36 minutter fik Slagelse dog hul på bylden, da Nicklas Venzel steg til vejrs efter et indlæg ude fra højre side, og så pandede forsvarsspilleren sikkert bolden i nettet til en fortjent 1-0-føring til gæsterne. Dette var også stillingen, da de to mandskaber gik til pause og tog sig en puster i de primitive forhold i Tårnby, hvor omgivelserne nærmere mindede om noget fra en seriekamp end en divisionskamp.

I anden halvleg var opskriften den samme fra start for Slagelse. Gæsterne kom ud som lyn og torden, og der var blot spillet tre minutter efter pausen, da Frederik Christensen i to omgange fik sparket bolden i nettet efter et frispark ude i venstre side. Et rigtigt angribermål af Slagelse-angriberen. 2-0 til Zouher Abdullatalifs tropper, hvilket var helt fortjent efter spil og chancer.

Herefter var kampen en meget ensidig affære. Slagelse dominerede alt og sad solidt på spillet, og da kampuret rundede en times spil, var det også tæt på at blive 3-0, da Marius Kryger efter et hjørnespark fik en kæmpe chance. Kantspilleren fik en returbold ned for fødderne, men på mirakuløsvis formåede han at sparke bolden langt over målet.

Dramatik og rødt kort Med tyve minutter igen fik vi også dramatik i opgøret, da Jacob Christensen, der var blevet sat i aktion i anden halvleg, blev spillet i dybden og efterfølgende blev jordet inde i feltet af hjemmeholdets målmand, Nicklas Herløv Nielsen, der helt korrekt modtog et direkte rødt kort og måtte gå tidligt i bad.

På det efterfølgende straffespark fik Marius Kryger alle tiders mulighed for at lukke og slukke kampen endegyldigt, men meget symbolsk for kantspillerens indsats denne lørdag, var han alt for uskarp og i stedet blev forsøget reddet flot af AB Tårnbys reservekeeper. Fortsat 2-0 til Slagelse.

Mere skete der ikke i opgøret, og derfor kunne Slagelse tage en sikker sejr på 2-0 og dermed lave tre på stribe med den tredje sejr i træk. Dermed kom vestsjællænderne endnu længere væk fra nedrykningsstregen, og det ligner mere og mere, at holdet også i næste sæson vil være at finde i landets tredjebedste række.