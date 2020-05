Det er ikke umuligt, at en mand som brasilianske Victor Jatoba kommer i aktion for Næstved mod Vejle. Måske endda også Milenko Malovic (th), mens Mathias Kisum (t.v.) har spillet fast i sæsonens to første kampe. Foto: John Ringstrøm

Tre måneders ventetid er slut

Sport Sjællandske - 30. maj 2020 kl. 10:40 Af John Ringstrøm

Tre måneders coronapause.

Bortset fra fredagens og lørdagens opgør i 1. division er der pinsesøndag gået præcis tre måneder siden sidste opgør i landets næstbedste fodboldrække, og her lykkedes det blandt andre Næstved Boldklub at spille uafgjort hjemme mod Nykøbing FC.

I forårspremieren blev det til 1-1 i Kolding, men selv om sydsjællænderne ikke tabte sæsonens to første opgør, er de alligevel kommet syv point og en væsentlig dårligere målscore længere under nedrykningstregen, da Skive til stor fortrydelse for Næstved fik 1-1 ude mod Viborg fredag aften.

- Der skal vindes de rigtige kampe og vores hjemmebane skal igen blive et fort, lyder meldingen fra Næstved-sportschef Peter Dinesen, når han bliver spurgt til, hvordan pokker de vil hente det store gab op.

- Vi skal også bruge hele truppen, og så er det vigtigt med en god start. Truppen er blevet bredere i og med, der er spillere tilbage fra skader. Trods et afbræk har vi haft god tid til at finde hinanden og alle er klar, siger Peter Dinesen.

Sportschefen ved selvfølgelig også, at det er lettere sagt end gjort. Konkurrenterne har ligeledes haft samme vilkår og har måske også alle spillere klar.

Men trods uheldige episoder på det seneste i Næstved Boldklub som en matchfixing-karantæne og -bøde til ejer Fabian Ernst og tumult på en bytur mellem blandt andre tyskerne Hendrik Starostzik og Alexander Schmitt, er truppens tilstand god, mener Dinesen.

- Der er mange at tage af. Det er op til træneren (Maximiliam Dentz, red.) at vælge de rigtige. Der er også kommet kamp på målmandsposten, efter Jacob Pryts er klar igen. Jeg tror, vi står en smule bedre end vores konkurrenter med spillere som Jesper Christiansen, Starostzik, Lucas Ohlander og Andreas Heimer tilbage for fuld kraft. Og vores centrale midtbane med Schmitt, Luis Fernando, Heimer, Ivan Franjic og Mark Kongstedt ser også stærk ud. Nogle vil blive sorteper, for vi kan jo ikke bruge allesammen, konstaterer Peter Dinesen.

Han og den sportslige ledelse har fået tilsendt video af Vejles nylige træningskamp mod Silkeborg, som vandt 2-1.

- Både Vejle og Silkeborg er godt spillende fodboldhold. Jeg tror, vi kommer med mere fysik end Silkeborg, og selv om det er et svært sted at starte, er det måske meget godt at møde Vejle så tidligt. Det bliver i hvert fald spændende og det er noget andet end træning, påpeger Peter Dinesen.

Han så Næstved-truppen træne to gange både torsdag og fredag samt en gang lørdag.

- Fysisk skal vi nok stå distancen. En spiller som Oliver Haurits bliver også spændende at følge. Han har set skarp ud og scoret mål til træningerne. Men om han er med i startopstillingen, kan jeg ikke sige, kommer det fra Dinesen, der inderst inde godt ved, hvordan Dentz vil stille op.

- Mon ikke der kommer en overraskelse eller to, siger han med et smil.