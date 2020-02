Tre gyldne uger giver tro på mere

- Det var super fedt. Virkelig fedt. Det var ved at være længe siden, og vi er super stolte og meget glade, siger Kim Astrup efter karrierens første sejr over de topseedede asiater.

- Nu skal vi lige nyde sejren et par dage, og så har vi ellers fokus på All England, siger Kim Astrup.

Der er dog dejlige friske point på vej for sejren i Spanien og i det hele taget har den 27-årige Skælskør-spiller noget at have optimismen i.

For et par uger siden vandt Astrup og Skaarup guld ved DM i Aarhus, og derefter var de med til at sikre EM-titlen for herrehold for ottende gang af lige så mange mulige.