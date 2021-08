Se billedserie Slagelses portugisiske angriber Abdul Fadil Florian Wendyam Ouedraogo startede inde for første gang og gik vist sin farlighed med to scoringer. Dette forsøg var dog kun lige ved og næsten. Foto: Claus Rasmussen

Tre fortjente point til Slagelse - i sidste øjeblik

Sport Sjællandske - 28. august 2021 kl. 16:41 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

I det 90. minut bankede Rasmus Grosen bolden i kassen fra kanten af straffesparksfeltet, og dermed blev han matchvinder for vestsjællænderne i lørdagens udekamp mod Herlev.

Slagelse vandt 3. divisionskampen med 3-2, og hvis ikke gæsterne havde fået alle tre point med hjem, så havde det også været næsten lige så svært at forstå, som det er at huske - og udtale - navnet på manden bag holdets to andre mål.

Abdul Fadil Florian Wendyam Ouedraogo gjorde til både 1-0 og 2-1 for slagelseanerne, der havde chancer til langt mere.

Især i første halvleg vadede det rødblusede udehold i tilbud i alle prisklasser, og mindst ni gange var der alvorlig fare på færde foran Herlevs mål. Først få sekunder før pausefløjtet lykkedes det endelig for den portugisiske angriber at bakse bolden over stregen.

Anden halvleg var mere jævnbyrdig, og i det 72. minut headede lange Alex Loughlan flot bolden over Slagelse-keeper Sebastian Olsen til 1-1.

To minutter senere kunne værterne endda være kommet i front, da Emil Mygind Jensen bragede bolden på stolpen, og yderligere fem minutter senere lykkedes det ham faktisk at få bolden i nettet. Denne gang blev der dog vinket for offside.

Slagelse producerede stadig adskillige chancern og kom fortjent foran for anden gang med fem minutter tilbage af kampen. Jubelen var dog dårligt nok overstået, før Emil Mygind Jensen udnyttede en uopmærksomhed i forsvaret og gjorde det til 2-2.

I sidste øjeblik lykkedes det så alligevel Slagelse at snuppe sejren, og selv om Rasmus Grosen blev skadet i venstre knæ i jubelklyngen, så var han i ganske godt humør efter slutfløjtet.

- Vi har snakket om, at vi skal afslutte noget mere, så jeg tænkte: Jeg giver den et hak - og det er jo altid dejligt, når den sejler ind. Det var en dejlig afslutning på kampen og en forløsning. Inden for få minutter var vi helt oppe, helt nede og så helt oppe igen, siger Rasmus Grosen.