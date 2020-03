Trænere i corona-karantæne

Silvio Villa har været en tur hjemme i Italien, mens Konrad Andrulewicz er i »husarrest« fordi et medlem af kærestens studiegruppe har rejst i et område, hvor virusen hærger.

- Jeg har ingen symptomer, og jeg har ingen grund til at tro, at jeg har været i kontakt med virusen. Men sundhedsministerens anbefaling er, at holde sig hjemme i to uger, siger Silvio Villa.