Trænerduo bliver i Slagelse

- Vi er et godt gammeldags makkerpar, som supplerer hinanden godt. Vi er rigtig gode sammen, og jeg er mega glad for Ditte. Hun er SÅ dygtig, og jeg har stor respekt for hende, siger cheftræner Sebatian Hedemand, der er glad for, at co-træner Ditte Thestrup også fortsætter i Slagelse.Foto: Slagelse Håndboldklub