Oliver Romme (billedet) og holdkammeraterne på Næstved Herlufsholms 2. divisionshold får 33-årige Mikkel Hyldebo som cheftræner i stedet for Dan Hansen.

Trænerbytte i Næstved Herlufsholm

21. maj 2021

Der er omrokering i Næstved Herlufsholms herresenior-afdeling og i samme moment opgraderer håndboldklubben i ungdomsafdelingen.

Omkring midt i februar præsenterede den sydsjællandske klub Dan Hansen som ny cheftræner for klubbens 2. divisionsmænd, mens Mikkel Hyldebo kom til som assistenttræner.

De to roller er nu byttet om.

- Dan Hansen meddelte for nogle uger siden, at der er endnu en familieforøgelse på vej, og at han i den forbindelse ville være taknemmelig, om vi kunne finde en anden cheftræner, samtidig med at han kunne forblive en del af teamet omkring truppen, lyder det fra Næstved Herlufsholms formand Finn Jensen.

Den forespørgsel tog klubben naturligvis positivt imod og klarede hurtigt en ny rollefordeling.

- Løsningen lå lige for næsen af os, da vi i vores assistenttræner Mikkel Hyldebo havde en mand med de helt rigtige kvaliteter og en enorm appetit på trænergerningen. Der var bare et lille problem. Mikkels civile job i København kombineret med familielivet i Næstved efterlod ikke de nødvendige ressourcer til at påtage sig en cheftrænerrolle. Derfor var det helt fantastisk, at det lykkedes at strikke en aftale sammen med Mikkel og hans arbejdsgiver, der muliggør, at han med omgående virkning træder ind i rollen som cheftræner med Dan Hansen som den erfarne assistent, fortæller Finn Jensen.

Klubbens tidligere førsteholdsmålmand, Mikael Jensen, fortsætter som målmandstræner og fuldender dermed trænerteamet omkring 2. divisionsholdet.

Mikkel Hyldebo får en betydelig rolle i Næstved Herlufsholm. Udover cheftrænergerningen bliver han en del af ungdomsarbejdet.

- Mikkel bliver koordinator i ungdomsafdelingen med fokus på drengesiden. Han skal i samarbejde med Kim Kærgaard (tidligere dametræner, red.), der har en tilsvarende rolle på pigesiden, gennem dialog og sparring med ungdomstrænerne sikre en kontinuerlig udvikling i ungdomsafdelingen.

Samtidig vil Mikkel have et ekstra øje på U13- og U15-drenge og bidrage i deres træning, og han skal arbejde med et optimalt set-up omkring de ældste ungdomsårgange på U17 og U19, lyder det fra formanden.