Totalt kollaps på sydhavsø

Pokalsejren over Korsør/Tårnborg for nylig og en pligtsejr over Dalbys pointløse bundhold var tilsyneladende et par enlige svale i Næstved Herlufsholms 2020 indtil videre.

Gæsterne gik til pause bagud 10-15, men fik chancen for at komme tilbage i kampen i starten af 2. halvleg.

- Sydhavsøerne var øjensynligt forstærket med nogle spillere fra deres førstehold, men det gør det jo bare til en federe kamp at spille for os. Det betyder så også, at man skal ramme dagen, og det gjorde vi ikke. Det var et totalt kollektivt kollaps. Der var for mange, der ikke ramte niveau, og vi spillede ikke sammen, konstaterer Tomas Laursen.