Send til din ven. X Artiklen: Tordenvejr afbrød kvindekamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tordenvejr afbrød kvindekamp

Sport Sjællandske - 13. maj 2021 kl. 15:20 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Herlufsholms kvinder måtte nøjes med blot 45 minutter på banen mod BSF, da et pludseligt tordenvejr satte en stopper for kampen.

Der var lagt i kakkelovnen til spændende opgør i kvindernes 1. division, da Herlufsholm på Kristi himmelfartsdag tog turen til Ballerup for at møde rækkens nummer fire fra BSF.

Et pludseligt uvejr med lyn og torden endte dog med at stjæle alt opmærksomheden, og i stedet for et festfyrværkeri inde på grønsværen, blev kampen efter de første 45 minutter afbrudt og efterfølgende udsat som følge af de mange bulder og brag oppe fra himlen.

Inden uvejret brød løs, kunne gæsterne se hjemmeholdet bringe sig foran med 1-0 efter blot syv minutter, da Caroline Amalie Jacobsen var på pletten og bragte BSF foran. Herlufsholm kom dog tilbage i opgøret efter tyve minutter, da Annica Schreiber fik udlignet til 1-1.

Desværre for de hvidklædte gæster nåede de aldrig at få profit af udligningen. For stillingen ved pausen var 1-1, men den resterende del af opgøret blev som tidligere nævnt aldrig afviklet, da vejrforholdene ville det anderledes.

Ærgerlig over afbrydelse

I Herlufsholm-lejren var der ærgrelse over, at man ikke fik lov at spille kampen færdig, selvom de godt er klar over, at det var det eneste rigtige at udsætte opgøret.

- Det ville have været meget rart, hvis man fik lov at gøre kampen færdig, for vi føler faktisk, at vi havde en lille overhånd. Man tænker sådan lidt. Øv, nu var vejret ved at blive godt igen, og så kommer der pludselig et tordenskrald, og så var det jo helt fint at stoppe, sagde Herlufsholms sportschef, Steen Hansen, efter opgøret og tilføjede:

- Det var faktisk også en god første halvleg, da vi kom i gang, og vi spillede godt. Vi fik et tidligt mål imod os, men derefter steppede pigerne op og spillede en fornuftig kamp, sagde han.

Hektisk dag

Tordenvejr var dog ikke det eneste, der var på programmet denne Kristi himmelfartsdag for BSF og Herlufsholm.

Kampen måtte nemlig i første omgang udsættes med et kvarter af en helt anden årsag. Den ene af linjevogterne var således forsinket til kampstart, da hun skulle være vidne i et trafikuheld.

Alligevel formåede Herlufsholm-spillerne at holde hovederne kolde og bevare fokus på kampen til trods for en lidt hektisk optakt. Derfor havde Steen Hansen også stor ros til pigerne efter kampen.

- Jeg synes, det er virkelig stærkt af pigerne, at de tager det hele i stiv arm. De får at vide under opvarmningen, at de måske skal i gang 10-15 minutter senere end normalt, men det tager de helt stille og roligt og holder sig bare klar, lød det fra sportschefen.

Det vides ikke i skrivende stund, hvorvidt kampen bliver genoptaget ved stillingen 1-1 ved pausen, eller om man vælger at nulstille kampen helt og spille opgøret forfra igen.

Til gengæld vides det allerede nu, at Herlufsholm fra og med i weekenden skifter hjemmebane til Næstved Stadion, da der er blevet indgået et samarbejde mellem Næstved Boldklub og Herlufsholm GF under navnet Næstved HG Kvindeelite.

Første hjemmekamp i Næstved spilles søndag klokken 12, hvor Østerbro IF gæster det sydsjællandske.