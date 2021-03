Ahmed Hassan forlænger sin kontrakt med Næstved, selvom den oprindelige aftale først stod til udløb i sommeren 2022. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Topscorer dedikerer sig til Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topscorer dedikerer sig til Næstved

Sport Sjællandske - 13. marts 2021 kl. 08:00 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Ahmed Hassan er lige nu topscorer i Næstved, og med lidt god vilje kan han i tilfælde af endnu en intern topscorertitel kalde sig Næstved-topscorer for anden sæson i træk.

Han er en af de Næstved-spillere, der utvivlsomt har kvalitet til at spille en række højere end 2. division, som han og Næstved på nuværende tidspunkt befinder sig i. Derfor er det også lidt af en overraskelse, at Ahmed Hassan på nuværende tidspunkt har valgt forlænge en kontrakt, der ellers først stod til udløb i sommeren 2022.

- Det har jeg gjort, fordi jeg igen er rigtig glad for at være i Næstved, og nu har jeg været her i klubben så lang tid, at jeg føler mig hjemme her, siger Ahmed Hassan, der indrømmer, at han selv var lidt overrasket, da Næstveds sportschef Peter Dinesen kom og tilbød en kontraktforlængelse.

- Jeg troede, at vi skulle længere hen, før det kom på tale at snakke kontraktforlængelse, så jeg blev positivt overrasket. Jeg blev faktisk meget overrasket, for det havde jeg slet ikke set komme, siger Ahmed Hassan, der dog ikke skulle bruge mange sekunder på at overveje det overraskende tilbud.

- Jeg er glad og stolt over den tillid, som klubben viser mig her, så jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg gerne ville forlænge, siger Ahmed Hassan.

Næstveds nye praksis er, at man ikke oplyser kontraktlængder, men der er tale om en god forlængelse af en kontrakt, der i forvejen løb halvanden sæson endnu.

For Ahmed Hassan er der ingen tvivl om, hvad den nye kontrakt blandt andet skal bruges til.

- Jeg håber helt klart, at vi kan bygge noget godt op. Der er kommet ro på, og stemningen er en helt anden nu end tidligere. Det betyder også, at jeg tror på, at vi kan rykke tilbage i den næstbedste række på et tidspunkt, og det er helt sikkert mit personlige mål med den her forlængelse, siger Ahmed Hassan.

Ikke overraskende er det en forlængelse, der skaber glæde hos sportschef Peter Dinesen.

- Hassan har vist, at han er en spiller, der har niveauet til spille mere end 2. division, og han har været en stor profil for os i denne sæson, så det her er en vigtig forlængelse for os. Det er der slet ingen tvivl om, siger Peter Dinesen.

- Det er et vigtigt led i vores udvikling af klubben, at vi kan fastholde vores profiler. De skal være med til at løfte hele truppen, siger Peter Dinesen.

Ahmed Hassan må forventes at være sikker mand i Næstveds startopstilling til søndagens forårspremiere hjemme mod Slagelse.

- Det er en kamp, som jeg har set vildt meget frem til. Jeg kommer med selvtilliden i orden. Jeg kan stadig huske den sidste turneringskamp i efteråret, hvor jeg scorede tre mål, så jeg håber på at kunne gøre en forskel, siger Ahmed Hassan.

Ahmed Hassan har scoret 10 mål i denne sæson, hvilket placerer ham som nummer to på topscorerlisten i 2. division.