Topplaceringer til Næstved i åbningsløbet

Klubbens helt store håb i »kongeklassen« MX1, Mathias Gryning, blev nummer tre, men måtte se sig slået af konkurrenten Nichlas Bjerregaard, der endte med at vinde løbet på hjemmebanen HanHerred i Fjerritslev. Grynings klubkammerat Frederik Højris kørte ligeledes et flot løb og sluttede som nummer fem i samme klasse.

Også i MX2-klassen leverede sydsjællænderne et par flotte resultater. Her blev den blot 17-årige Magnus Smith nummer fire, mens Oliver Olsen også kørte i top-10 og blev nummer syv. Sidst, men ikke mindst var kvinderne også med i toppen, da Anna Legaard sluttede som nummer seks, mens Signe Daugaard var lige i hælene på sin klubkammerat og tog sig af syvendepladsen.

- Det gik godt. Det kunne selvfølgelig være gået endnu bedre, men det var en start, og man kan risikere at smide alt over styr i første afdeling og ikke have noget at køre for i resten af løbene. Det tegner super for resten af sæsonen, og jeg synes, det var en rigtig god start, og det ved kørerne også godt selv, siger Flemming Nielsen.