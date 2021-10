Katrine Krag-Andersen (th) bragte Næstved HG foran mod Odense Q, mens Nicoline Dam Schrøder (t.v.) havde chancer til at score. Her jubler de over en scoring i en tidligere kamp. Foto: John Ringstrøm Foto: John Ringstrøm

Tophold blev presset af Næstved HGs bundhold

03. oktober 2021 Af John Ringstrøm

I forrige runde fik Næstved Herlufsholms 1. divisionskvinder sæsonens første point ved at vinde 3-0 hjemme over Dalum/Næsby.

Det var måske ikke så overraskende, da fynboerne bestemt ikke var skræmmende. Derimod er det en anelse mere overraskende, at sydsjællænderne fik point hjemme i søndagens opgør mod rækkens suveræne tophold, Odense Q, men det kunne såmænd godt være blevet til mere end det ene point efter 1-1-kampen.

- Jeg vil sige, at vi skulle have vundet. Det kan godt være, de havde bolden mest, men vi havde chancerne, siger NIF HGs cheftræner Steen Hansen.

Kampen blev spillet på stadion i Næstved efter mændenes "forkamp" mod FA 2000, så banen var ikke lige så poleret, som den ville have været uden en kamp forinden, men det lykkedes alligevel hjemmeholdet at have godt styr på odenseanerne.

- Jeg ved jo, hvordan de spiller og hvordan de skulle lukkes ned. Vi ville gerne have, at de havde bolden mest, for vi lykkedes med at lukke dem ned i langt størstedelen af kampen. Kun en enkelt gang kom de bag vores back (Cajsa Hansen, red.), slog den på tværs og scorede. Ellers ikke, siger Steen Hansen.

Hans mandskab kom foran på en dødbold, hvor bolden blev slået ind i forreste område.

- Det har vi trænet på og her stod "Kat" (Katrine Krag-Andersen, red.) og blev dækket af en af deres små spillere - underligt nok. Kat hoppede over hende og scorede lige inden pausen, siger Hansen.

NIF HG så stærk og solid ud og kom til store chancer efter pausen. Især Line Grøndahl løb fra alle og havde et skud, der sneg sig lige over overliggeren. Også israelske Rachel Shtainshnaider havde en mulighed, som hun ikke fik ordentlig ram på.

- Det var en 100 procent chance. En af dem man siger, at der skal scores på. Nicoline (Dam Schrøder, red.) havde også en mulighed. De har også nogle skud, men ikke nogle der var farlige inde i feltet, lyder det fra cheftræneren, der trods de brændte chancer var meget tilfreds med at få et point mod hans gamle klub.

- Det er så fedt et point at få. Vi føler, at vi er tættest på sejren, men de er trods alt nummer ét og skal spille kvalifikation om at komme i ligaen. Så det var en lille sejr for os, indrømmer Steen Hansen.