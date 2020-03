Katrine Thomsen gjorde det godt som fremskudt i Slagelses forsvar. Og også som her playmaker. Foto: Per Christensen

To vigtige point til Slagelse

Slagelse-træneren kunne glæde sig over, at Rudersdal om søndagen tog en smal sejr på 24-23 ude over AB, der dermed stadig er på den tredjesidsteplads, der giver kvalifikationskampe om at blive i rækken. Vestsjællænderne er nu seks point foran AB, der har fire kampe tilbage mod Slagelses tre.