- Når jeg spiller på Challenge Touren handler det om at blive vant til det og prøve det af. Til næste år kan jeg så gå ind til det med en anden sikkerhed, siger John Axelsen. Både i denne og næste uger spiller han på det næsthøjeste europæiske niveau i Spanien. Foto: Claus Rasmussen

To uger i spansk golf-boble

Sport Sjællandske - 05. november 2020 kl. 06:34 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

John Axelsen fra Sorø Golfklub har klaret cuttet i sine to første optrædener på Challenge Touren som professionel, og i denne uge skal han forsøge at gøre det til alle gode gange tre, når han stiller til start i Andalucia Challenge de España.

Den unge vestsjællænder har modtaget en invitation til turneringen, der har en samlet præmiesum på 200.000 euro.

Det er dog ikke muligheden for en topplacering og karrierens største indtjening, der fylder i tankerne, inden første drive torsdag eftermiddag. Og John Axelsen føler sig heller ikke presset af at have fået et wildcard af arrangørerne.

- Jeg synes ikke, jeg skal ud og bevise noget. For mig handler det mere om at holde snuden i sporet i forhold til de mål, jeg har sat mig. Så det er det, jeg fokuserer på. Det nytter ikke noget at overtænke det og forsøge at forcere en god score frem, siger John Axelsen.

Sorø-spilleren er også inviteret til næste uges turnering, som ligeledes spilles i Iberostar Real Club de Golf i Cadiz, og han håber på mange flere wildcards i den kommende sæson - selv om han kun har spillerettigheder til den lavere rangerende Nordic Golf League.

- Det tager min manager sig af. Det er klart, at jeg jo bedre, jeg gør det, jo lettere er det at skaffe invitationer. Men det kan ikke nytte noget, at jeg går og tænker på det på banen, siger John Axelsen, der har Korsør-spilleren Mark Haastrup som manager hos Hambric Sports.

John Axelsen ankom til Spanien mandag og har haft lejlighed til at prøve banen, der skal være hans arbejdsplads de kommende to uger.

- Den er ikke så super lang, og det er fint for mig. Der er mange herude, der slår noget længere, end jeg gør, siger John Axelsen.

En del af hullerne er til gengæld smalle og kræver masser af præcision, og så er greens forholdsvis små.

- Og der er Bermuda-græs, rundt om, så det er svært at chippe bolden ind. Så det handler virkelig om at ramme mange greens. Men det er jo altid en god idé, siger John Axelsen med et grin.

I alt er der 96 spillere til start i denne uge, og blandt dem er også to andre danskere - Martin Ovesen og Martin Simonsen.

- Når vi er flere dansker afsted, plejer vi typisk at være sammen - for eksempel når vi spiser. Men hernede må vi kun være sammen med den, vi deler værelse med. Så i restautanten sidder vi fire-fem meter fra hinanden, siger John Axelsen, der skal indordne sig under en række corona-restriktioner.

Deltagerne i turneringerne i Spanien lever nemlig i en »boble« uden kontakt til resten af samfundet.

- Vi må kun være på hotellet og på golfbanen, vi skal gå med mundbind alle steder - bortset fra på golfanlægget - og hver dag bliver vi tjekket for feber. Så der er en del forholdsregler hernede, men det vænner man sig hurtigt til. Det er jo bare ligesom når Mette Frederiksen kommer med nye restriktioner derhjemme, siger John Axelsen.

-Det er lidt træls, for vi bor tæt på vandet, og i det hele taget er det et fedt resort.