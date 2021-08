Mikkel C. Johansen (th) var to gange på podiet i Gelleråsen Arena. Han blev kun overgået af vinderen Dennis Strandberg (i midten) og nummer to Conny Brorsson (t.v.). Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: To tredjepladser i hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To tredjepladser i hus

Sport Sjællandske - 24. august 2021 kl. 10:57 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det tager omkring syv timer at køre fra Øresundsbroen til racerbanen i svenske Gelleråsen, men det tager en weekend at gennemføre en afdeling af den svenske V8 Thunder Car-serie.

Det tidsrum brugte Slagelses racerkører Mikkel C. Johansen fornuftigt, da han kørte to podieplaceringer hjem i de to løb i tredje afdeling og nu ligger på en samlet femteplads halvvejs i serien.

- Det var ganske fint, selv om kvalifikationen ikke gik så godt, siger vestsjællænderen.

Han startede på regnvejrsdæk, mens mange af konkurrenter gik til »slicks« (tørvejrsdæk). Og det skulle jo Johansen nok også have gjort. Han skiftede til slicks, men alligevel begyndte det at regne i slutningen af kvalifikationen og i sidste sving inden målstregen blev det glat, så han måtte en tur ud i sandet.

Det betød en startplads som nummer syv i de to løb, lørdag og søndag.

Syvendepladsen blev dog flot forvandlet til to tredjepladser i den svenske afdeling.

- Jeg kom også tættere på førergruppen i søndagens løb, men jeg havde brugt for meget tid på at kæmpe med ham, der lå nummer fire, så jeg nåede ikke helt op. Jeg blev puffet halvt af banen og tabte en halv langside til førergruppen. Jeg halede stærkt ind på den, men ikke nok til at sætte angreb ind, fortæller Mikkel C. Johansen, der glæder sig over, at der er kommet fart i bilen.

- Jeg går efter sejre nu. Farten er der til at kæmpe om førstepladser. Jeg ligger samlet femmer, men tredjepladsen er indenfor rækkevidde. Målsætningen har hele tiden været top-3, selv om jeg selvfølgelig også altid går efter at vinde, siger den hurtige slagelseaner, der kørte den svenske bane i Gelleråsen for første gang.

- Jeg nåede at lære den at kende, men det handlede også om, at bilen skulle finjusteres, siger Johansen, der om små 14 dage skal køre fjerde afdeling på den kendte, svenske Anderstorp.