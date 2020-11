Se billedserie Philip Hertz var stærkt spillende, da det danske basketlandshold leverede to kæmpe sensationer ved at besejre stormagterne Litauen og Tjekkiet. Foto: Hans Jørgen Johansen

To sensationer på tre dage

Sport Sjællandske - 29. november 2020 kl. 21:26 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Poul Krebs lavede i 1995 albummet "Små sensationer", hvor hits som "Sådan nogen som os" og "Morrison, Dylan og Elvis" er ørehængere.

Hvis den sportsglade Krebs skulle finde på at udgive et nyt album, kunne han lade sig inspirere af det danske basketlandsholds præstationer de seneste dage i Litauen og kalde albummet for: Store sensationer.

Det er nemlig rammende, for de næsten ufattelige præstationer, som det danske basketlandshold har sat sammen.

Først blev Litauen, der i basketsammenhæng er for sporten, hvad Holland er for fodbold, besejret 80-76. Det var i sig selv helt vildt. I fredagens kamp mod Litauen lyste blandt andet Mathias Bak Christensen op med 13 point. Det er uden sammenligning karrierens højdepunkt for den mangeårige Team FOG Næstved-spiller, der er født og opvokset i Næstved men nu spiller i Værløse.

Søndag var det så den nuværende Team FOG Næstved-kaptajn Philip Hertzs tur til at bidrage markant til en ny dansk sensation, da han med 11 point gjorde sin indflydelse gældende i Danmarks 91-90-sejr over Tjekkiet.

Set i det store billede, er det dog en helt tredje dansk spiller, der står som den lysende stjerne efter de to uventede mirakler.

Iffe Lundberg leverede mod Tjekkiet vanvittige 38 point. Han var en decideret enmandshær, da kampen var på vippen.

Danmark var foran med 91-85, men Tjekkiet kom tilbage og var kun nede med 91-90 og fik bolden med 10 sekunder tilbage af kampen. Tjekkerne missede kampens sidste forsøg, og da returbolden fra det brændte forsøg røg i danske hænder, var sensationen en kendsgerning.

For Team FOG Næstveds anfører Philip Hertz var det en kæmpe oplevelse at være med til for anden gang på tre dage at besejre et top 10-landshold på verdensplan.

- Det er jo helt vildt, at vi har besejret nummer otte og nummer ni på verdensranglisten. Det burde jo ikke kunne lade sig gøre, men det viser bare, at alt er muligt, hvis man præsterer godt som et hold, siger Philip Hertz.

Da Sjællandske taler med ham en time efter kampen, er pulsen ikke for alvor kommet ned endnu, og adrenalinen pumpede fortsat lystigt rundt i kroppen.

- Der er ingen på den internationale scene, der kender os, så når lille Danmark kommer ud, så er der ikke den store respekt. Det er en form for historie, som vi har skrevet her, og det er fedt at kunne sige, at man har været en del af noget historisk, som de her to sejre må siges at være, lyder det fra Philip Hertz.

Som optakt til fredagens kamp mod Litauen sagde Philip Hertz, at det blev svært men ikke umuligt. Den store tro på egne evner viste sig at være helt på sin plads, men det var alligevel svært at sige sig fri fra at være lidt overrasket.

- Nu står vi jo lige pludselig med en reel chance for at komme med til EM. Det er stort for dansk basketball, og det var nok ikke lige den situation, vi havde forventet at stå i efter de her to kampe. Men det er fedt, og det giver i den grad noget motivation til de kommende måneder, siger Philip Hertz.

Der resterer endnu to runder af EM-kvalifikationen, som skal spilles til februar. Her skal Danmark møde Litauen og Belgien. En sejr kan vise sig at være nok for Danmark til at kvalificere sig til EM, hvilket vil være en historisk stærk præstation.