To perler gav vigtig sejr

20. juni 2020 Af John Ringstrøm

Efter uafgjort i kvalifikationsspillets første kamp lykkedes det Slagelse B&I at tage en sejr ude mod Næsby og dermed sikre sig tre vigtige point, der kan vise sig at blive afgørende i kampen om at blive i 2. division.

Vestsjællænderne spillede ikke lige så godt som i premieren mod FC Sydvest, men de var til gengæld bedre til at forsvare samt heldige skråstreg dygtige på de rigtige tidspunkter.

De første 45 minutter forblev målløse trods fine chancer i begge ender, men kort efter pausen tog Martin Jensen fat for gæsterne.

Den tidligere HB Køge-profil fik et frispark lige udenfor straffesparksfeltet bare tre minutter inde i halvlegen og det sendte han selv over langs den ene stolpe uden chance for Næsby-keeperen.

To minutter efter fik Cagri Erdem gult kort og lige efter appellerede fynboerne voldsomt for straffespark, som de dog ikke fik. Ikke mere end et kvarters tid senere fik Erdem sit andet gule kort for et frispark, han prøvede at undgå. Men det endte så med rødt til Slagelse-spilleren, der måtte traske ud af banen.

Hjemmeholdet blev naturligvis mere toneangivende men uden at blive rigtig farlige foran Oliver Foss' mål. Det lykkedes dog i 70. minut Mikkel Ørbech at overliste Slagelse-keeperen med et flot placeret skud helt op i det ene målhjørne til 1-1, og herefter kunne man frygte et presset Slagelse-hold falde sammen.

Men det gjorde Ballings tropper ikke. Der blev kæmpet og forsvaret til den store guldmedalje og også af de indskiftede. Således tilkæmpede unge Mikkel Petersen sig et frispark fem minutter udenfor straffesparksfeltet og dér faldt afgørelsen. Patrick Andersen ville ikke stå tilbage for sin holdkammerat Jensen, for med et lige så velplaceret frispark sendte han bolden ind i det lange hjørne og sikrede Slagelse 2-1-sejren.

De tre varme point gør, at slagelseanerne nu er fem point over nedrykningsstregen, da både Vejgaard, som Slagelse skal besøge onsdag, og Ringkøbing tabte.