To nomineringer i 19-års fødselsdagsgave

Onsdag fyldte Clara Windeleff 19 år, og blandt fødselsdagsgaverne var hele to nomineringer for indsatsen i sandet ved sommerens beachvolley-konkurrencer.

VKV-spilleren var uheldig at brække lillefingeren på højre hånd og gik også glip af EM for ungdomsspillere, hvor hun skulle have dannet par med Sofia Nørager Bisgaard.

- Det er ikke så slemt et brud som første gang, men jeg skal have gips på i fire uger, siger Clara Windeleff.

- Jeg havde ellers fået at vide, at fingeren ville være stærkere end før, når bruddet var vokset sammen. Så et er virkelig uheldigt, at det sker igen på det samme sted i den samme finger. Men det er held i uheld, at vi ikke skal spille kvartfinaler