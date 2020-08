Morten Larsen og Suså er klar til hovedturneringen i Sydbankpokalen, hvor man kan trække divisionshold som modstander. Foto: John Ringstrøm

To lokale hold klarede pokalcuttet

Sport Sjællandske - 11. august 2020

Suså havde fået en på papiret gunstig lodtrækning, da det lokale serie 1-hold skulle møde Ølstykke fra serie 2 i den sidste lokale runde af pokalturneringen. En sejr ville sende Casper Brinns tropper med i lodtrækningen, hvor man blandt andet kan trække hold som Næstved, Slagelse og Vordingborg.

- Det har faktisk været lidt af et tema for os i klubben, fordi det har været en mindre forbandelse, der har hvilet over klubben i pokalsammenhæng. Vi føler selv, at vi har holdet, der kan byde sig til, når det gælder en af de her sjove kampe, siger Casper Brinn.

Han får nu sit og ikke mindst klubbens ønske opfyldt.

Det blev en realitet via en 2-0-sejr over Ølstykke - en sejr der blev grundlagt på mål af Magnus Fladberg efter 75 minutter og Kenneth Jensen efter 88 minutter.

Det betyder, at Suså er med, når der trækkes lod til første runde af den landsdækkende turnering.

- Det er en stor ting for os, og personligt håber jeg da, vi kan trække Næstved eller Vordingborg. Det ville helt klart være sjovt at møde et af de to hold, fordi det er lokale modstandere, og vi har personlige relationer på holdet til begge klubber, siger Casper Brinn.

Mens det blev til sejrssang for Suså, så blev der ikke brug for den slags i Ørslevs omklædningsrum efter pokalkampen mod Glostrups sjællandsseriehold. Det var ellers en kamp, som Ørslev-træner Rasmus Christensen langt hen ad vejen kunne være meget tilfreds med.

- Vi spillede en rigtig god første halvleg. Vi havde blandt andet en kæmpe chance, hvor vi havde to markspillere alene igennem med deres målmand. Desværre valgte Mathias Eriksson at sparke selv i stedet for at spille bolden på tværs, siger Rasmus Christensen.

Ørslev gik til pause med 0-0 og ved sidebyttet var troen på en pokaloverraskelse så absolut i live.

- I pausen troede vi i den grad på det, men vi kom aldrig rigtig ud til anden halvleg. Vi havde fået et gult kort lige inden pausen, og selvom vi forsvarede os godt i undertallet, så fik Glostrup scoret lige efter, vi blev 11 mand igen. Det var lidt en dukkert, siger Rasmus Christensen, der bruger skarphed som et nøgleord.

- Glostrup har et rigtig godt fodboldhold, og de var bare lige lidt skarpere end os. Det gjorde udslaget, for vi spillede ellers en fremragende kamp. Særligt første halvleg, siger Ørslev-træneren.

For det tredje lokale hold i pokalaktion blev det som for Suså også en god tur hjem. Vordingborg spillede sig nemlig også ind i hovedturneringen via en 2-1-sejr over Virum-Sorgenfri, der normalt spiller serie 1. Her var det Mikkel Bruun og Mathias Drost, der stod bag scoringerne.