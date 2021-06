Victor Plenge spillede en god kamp på Vordingborgs midtbane, da det blev til hjemmesejr på 2-0 over Husum. Her er Plenge i aktion mod KFUM. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

To hammere sendte Husum ned

Sport Sjællandske - 04. juni 2021 kl. 23:40 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

På to fremragende mål fik Vordingborg slået et par søm i Husums kiste og sørgede selv for, at håbet om at undgå det blodbad, der er i vente i danmarksseriens nedrykningsspil, stadig lever.

Foran eget publikum fredag aften åbnede Mathias Drost scoringen for sydsjællænderne, da han sendte en hammer afsted kort før pausen. Skuddet var så hårdt og prompte, at det strøg mellem Husum-keeperens blafrende arme.

Det skete i slutningen af en 1. halvleg, der ellers ikke havde budt på de store højdepunkter. Ingen af holdene havde noget rigtigt offensivt at byde på, selv om gæsterne i indledningen fik foræret et par giftige omstillingsmuligheder. Her måtte først anfører Nicklas Rasmussen og siden Frederik Nielsen heroisk kaste sig ned og blokere et par skud.

Husum, der havde den tidligere Næstved-spiller Mikkel Isgaard Frederiksen som anfører, burde have udlignet 10 minutter efter pausen. Her fik de foræret et straffespark af dommer Mike Czuba, der mente, at værternes Anders Nielsen havde begået noget ulovligt, da han pillede bolden fra en modstander. Men Husums Jeppe Orbe skød langt over mål.

I stedet for 1-1 tog Anders Nielsen en slags hævn to minutter senere og gjorde det til 2-0. Nielsen så Husums målmand, Rasmus Ohmann, være langt ud af sit mål og sendte derfor bolden i mål fra cirka 40 meters afstand.

I den sidste godt halve time kom gæsterne frem til et par muligheder, som Jakob Krag tog sig af i Vordingborgs mål, og i den anden ende kunne Nicolai Andreasen og indskiftede Kristoffer Lohse også godt have gjort sejren endnu større, hvis de havde været lidt mere skarpe på en omstilling.

Med sejren er sydsjællænderne sjettesidst i nedrykningsspillet. I værste fald rykker ni hold ud, og Vordingborg har stadig syv point op til BSF med fire kampe tilbage. Husum kan kun i alleryderste teori nå at redde sig.