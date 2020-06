Mathias Drost åbnede scoringen for Vordingborg på Præstø Stadion. Han og holdkammeraterne kan se frem til en kamp mod Herlufsholm i næste runde. Foto: John Ringstrøm

Artiklen: To eventyr sluttede i Præstø

To eventyr sluttede i Præstø

Torsdag aften sluttede pokaleventyret for Præstø, da storebror Vordingborg var på besøg. Men det var også sidste kamp på et stadion af græs foran Præstø IFs klubhus.

Kommunens bedste hold, Vordingborg IF, der netop er rykket op i danmarksserien, var naturligvis storfavoritter mod det hjemlige serie 3-hold, men til trods var det værterne, der chokerede i første minut ved at erobre bolden og få en stor hovedstødschance på hjørnespark.

Der var lidt sommerbold over det, selv om træner Jan Faber stillede med mange af de bedste spillere, men efter en pauseføring på 3-0, på scoringer sat ind af Mathias Drost, Nicolai Andreasen på straffe og debutant Jacob Piilgård, tog man det lidt let i enkelte perioder.

Det gav faktisk Præstø et par chancer til stor begejstring for publikum, der hyggede sig i solen, hvor nogle af de unge blandt andet også nærmest festede med kæmpe højttalere og øl-bongs. Det er jo studentertid.

Igen efter pausen var Præstø-anføreren nærgående og igen måtte Krag helt op i hjørnet for at redde til hjørne.

Vordingborg skulle helt frem til 10 minutter før tid, før de to sidste scoringer blev sat ind. Og begge gange var det angrebslynet Nicolai Andreasen, der scorede.

Indskiftede Mikkel Bruun burde have gjort det til 4-0 lidt tidligere i 2. halvleg, men Præstø-keeper Christian Andersen snuppede Bruuns straffespark.

Præstø viste dog lidt krummer og måske venter der også bedre tider for den stolte klub.

Han speakede på livet løs og spillede sejrssange ud gennem højttalerne, når Præstø var tæt på at score.

- Det er jo en stor kamp for os, og sådan en kommer vi ikke til at spille medmindre, det er en pokalkamp igen. Men vores plan skal gerne munde ud i, at vi rykker op i serie 2 inden to-tre sæsoner. Og så har vi faktisk nogle gode U14- og U15-hold, der er på vej, siger formanden.