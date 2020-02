Se billedserie Frederik Søgaard har forlænget sin aftale med Team Skælskør for de næste to sæsoner og håber at kunne holde sig skadesfri. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

To brikker på plads hos nedrykningstruede mestre

Sport Sjællandske - 28. februar 2020 kl. 08:10 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag aften kan de regerende danske mestre fra Team Skælskør sikre sig en ny sæson i Badmintonligaen med en sejr i Værløse og sige tak for en problematisk sæson.

Med et nederlag har vestsjællænderne stadig chancen for at blive i landets bedste række, men det kræver to sejre - først over taberen af kampen mellem Skovshoved og Aarhus AB, og derefter over nummer to i oprykningsspillet i 1. division.

Et nederlag i en af de to kampe vil betyde nedrykning.

Selv om det endnu ikke er afgjort hvilken række de regerende danske mestre skal spille i efter sommerferien, er planlægningen af næste sæson dog i fuld gang. Og formand Michael Stage forsøger at se bort fra den uvante risiko for degradering.

- Vi arbejder ud fra, at vi bliver i Badmintonligaen. Det synes jeg, vi er gode nok til, men vi har været ramt af mange skader i denne sæson og har ikke haft heldet med os, siger Michael Stage.

- Vi vil gerne have det afklaret fredag, og jeg er fortrøstningsfuld. Men hvis vi skulle rykke ned, så må vi tage en sæson i 1. division, og så skal vi op igen med det samme. De fleste af vores sponsorer er med, for det er jo lokale virksomheder med interesse i badminton. Så vi arbejder ud fra samme ramme uanset hvad, siger formanden.

Michael Stage er ved at have de fleste aftaler for næste sæson i hus, og der er to brikker helt på plads til det ukendte puslespil.

Sportschef Steen Schleicher Pedersen har sagt ja til endnu et år i Team Skælskør, mens doublespilleren Frederik Søgaard har forlænget sin aftale med to.

- Det er vi meget glade for, for han er et af de største talenter i dansk badminton, siger Michael Stage om den 22-årige fynbo.

Frederik Søgaard kom til Team Skælskør fra Odense i 2018 for at spille med om medaljer, og det lykkedes med guld i første forsøg.

I denne sæson er han til gengæld en af de mange Skælskør-spillere, der har været skadet, og han har kun været med i sølle to holdkampe.

- Jeg håber at holde mig skadesfri, så det bliver lidt mere som i sidste sæson, siger Frederik Søgaard.

Han måtte holde et halvt års pause på grund af en knæoperation, men nu er den nybagte hold-europamester ved at være tilbage ved fuld styrke, og beslutningen om, at det skal komme Team Skælskør til gode var ikke svær.

- Vi har selvfølgelig drøftet nogle ting. Men jeg er godt tilfreds med det setup, der er i klubben, og jeg er faldet godt til og føler mig godt tilpas, siger Frederik Søgaard, der lige som formand Stage håber på en gentagelse af grundspils-sejren over Værløse fredag aften.

- Værløse kan sagtens drille, så det kan godt på hen og blive tæt. Men jeg håber, vi kan finde de nødvendige fem kampe og få lukket den her sæson, siger Frederik Søgaard.