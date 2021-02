Se billedserie Team FOG Næstveds Frederik Hougaard er udtaget til det danske landshold, der skal spille to EM-kvalifikationskampe senere i februar. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: To Team FOG-spillere klar til mulig EM-gyser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To Team FOG-spillere klar til mulig EM-gyser

Sport Sjællandske - 08. februar 2021 kl. 21:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Team FOG Næstved er flot repræsenteret i den landsholdstrup, der skal forsøge at kvalificere Danmark til EM.

Det danske basketlandshold står foran nogle historiske EM-kvalifikationskampe mod Belgien og Litauen. Her har det danske landshold nemlig mulighed for at sikre sig adgang til EM, hvilket vil være første gang, at et dansk landshold kan booke billet til en seniorslutrunde.

Fundamentet til denne historiske mulighed har været lange undervejs, men det helt store ryk kom i slutningen af november, da Danmark sensationelt besejrede Litauen og Tjekkiet i løbet af en magisk weekend i Vilnius.

De to sejre kom mod verdensranglistens nummer otte og ni. Det var der stort set ingen - måske lige bortset fra landsholdet selv - der havde set komme.

Det stiller Danmark i den gunstige situation, at man med endnu en sejr over Litauen vil være klar til EM-slutrunden.

Mens det ikke kører ret godt for Team FOG Næstved som hold, så er der en opmuntring at hente for et par af holdets danske profiler. Philip Hertz og Frederik Hougaard er nemlig udtaget til den 13 mandstrup, der skal repræsentere Danmark i de to kampe, som for øvrigt spilles i Litauen.

Særligt for Frederik Hougaard blev nyheden om landsholdsudtagelsen modtaget med stor glæde.

- Jeg kan vist godt konkludere, at missionen lykkedes for mig. Da jeg stod uden klub i slutningen af december var ønsket om at finde en ny klub i en fart ikke mindst på grund af muligheden for at bevare min landsholdsplads ville være markant bedre, hvis jeg spillede i en klub, siger Frederik Hougaard Nielsen, der indtil skiftet til Team FOG Næstved havde været professionel i spansk basket.

- Det er alfa og omega for mig, at jeg nu er med på det her landshold til de her kampe. Jeg glæder mig helt vildt til at være en del af den her oplevelse, og jeg kan ikke se, hvorfor ikke, vi skulle gentage triumfen fra den sidste kvalrunde, siger Frederik Hougaard.

Der er ingen tvivl om, at det stadig vil være en artig overraskelse, hvis Danmark ender med at kvalificere sig til EM. Ikke mindst fordi at resultaterne fra november har skabt respekt omkring det danske landsholds formåen, så et overraskelsesmoment er definitivt ude af billedet.

- Litauen vil nok gerne vise, hvor skabet skal stå efter vores sejr i det seneste møde. Jeg forventer på ingen måde at det bliver nemme opgaver, der venter os, for jeg anser modstanden for at være yderst skarp, og det er nogle af de bedste hold i Europa, som vi skal møde, siger Frederik Hougaard.

De hårde odds får ham dog ikke til at ryste på hånden.

- Helt som vi gjorde i november, skal vi også denne gang gå ind og forsøge at spille uden nerver og uden benovelse. Vi skal ride videre på den medvind, som vi skabte, da vi vandt over Litauen og Tjekkiet, siger Frederik Hougaard.

Det danske landshold indeholder ikke blot de to Team FOG-spillere. Der er mere lokalt islæt i landsholdstruppen. Måske i virkeligheden mere lokalt end både Hertz og Hougaard, der er Hørsholm-spillere af oprindelse.

Den tidligere Team FOG Næstved-spiller Mathias Bak Christensen er nemlig også med i 13 mandstruppen, og med stærke rødder i Næstved er han om nogen lokal.