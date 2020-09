Tirsdagstræner: Kære kommuner, kom nu ind i kampen

Med fare for at rage uklar med mange folk, der ikke brænder for sporten, så vover jeg pelsen og opfordrer de lokale kommuner til at bekende kulør i forhold til elitesportens vilkår i primært Slagelse og Næstved. Jeg kunne også inddrage Sorø, Faxe og Vordingborg, men da ingen af disse kommuner er hjemsted for et hold med en elitær og kommerciel indgangsvinkel, så er det ikke relevant at kigge mod disse kommuner for nuværende.